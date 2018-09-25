Эксперт: Повторный арест Навального – это предупреждение власти о возможности возбуждения против него уголовного дела

Повторный арест оппозиционера Алексея Навального – это предупреждение власти о возможности возбуждения против него уголовного дела. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

«Это месседж, чтобы показать Навальному и его сторонникам, что ситуация становится все более серьезной и они не дадут ему поднять головы. Теперь над ним будет висеть угроза уголовного, а не административного преследования», — сказал он.

А.Колесников отметил, что с помощью столь жестких методов борьбы власти стремятся вычеркнуть оппозиционера из политического поля.

По его словам, в сложившейся ситуации еще раз подтверждается то, что А.Навальный – самый серьезный и ненавистный соперник для действующей власти.

«Власть настроена серьезно, никаких поблажек не будет, это политическая борьба в чистом виде», — заключил А.Колесников.

Накануне А.Навальный был арестован на 20 суток за призыв к участию в акциях против пенсионной реформы. Он был задержан сразу после выхода из спецприемника, где провел 30 суток административного ареста за участие в акции «Забастовка избирателей».