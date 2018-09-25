Оппозиционеру Навальному выгоден новый арест, поскольку у него «нет следующего хода» – политолог
Оппозиционеру Алексею Навальному выгоден новый арест на 20 суток, поскольку у него «нет следующего хода» на политической арене. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил политолог Станислав Белковский.
«Власть хочет изолировать Навального от себя, а Навальный – себя от власти и от конкретного политического контекста, потому что у него нет следующего хода, он не знает что делать. А когда он не знает, что делать, он садится в тюрьму», — сказал политолог.
С.Белковский подчеркнул, что власть играет с А.Навальным «в поддавки», предоставляя ему возможность оказаться вновь в заключении, когда он не знает, как действовать дальше.
Он отметил, что для А.Навального, как для человека эгоцентричного, эта ситуация вполне комфортна. По словам С.Белковского, оппозиционеру удается успешно адаптироваться в тюрьме и завоевать там популярность в силу своей известности и влияния.
С.Белковский усомнился, что новый арест А.Навального как-либо связан с записанным к нему обращением директора Росгвардии Виктора Золотова.
А.Навальный был арестован на 20 суток по обвинению в нарушении порядка проведения публичного мероприятия из-за призывов посетить акцию против пенсионной реформы 9 сентября. Его задержали сразу после выхода из спецприемника, где он провел 30 суток под арестом за организацию акции «Забастовка избирателей».
Комментарии14
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danko1 25 сентября 2018 | 11:37
Белковского заносит. В последнее время он столько бреда несет, что нет даже желания его слушать на Дожде.
И арест Навального, когда у власти падает рейтинг, а недовольство населения растет, выгоден только власти, которая и изолирует его от протестов, тем самым ослабляя их.
otets_zvezdonyi 25 сентября 2018 | 11:47
а я подумал сначала, что это Марков ляпнул... хотя видимо Белковский от последнего не далеко ушел
rpmcmurphy 25 сентября 2018 | 11:48
Оппозиционеру Алексею Навальному выгоден новый арест на 20 суток, поскольку у него «нет следующего хода» на политической арене...
Мало того, теперь А.Навальному светит получить узника совести, почётного гражданина Парижа и площадь его имени возле консульства России в каком-нить городе США.
sadda 25 сентября 2018 | 11:38
В мае этого года ОАО «РЖД» перечислило около 10 млн руб. созданному в прошлом ноябре ООО «Навка Шоу» которым руководит Татьяна Навка, жена Пескова, и учредителем которого записана ее младшая сестра Наталья.
Не трудно догадаться что РЖД не единственные, кто не смогли отказать приближенному к президенту чиновнику. Коррупция рулит. Но Путин как всегда не в курсе. Да и ему и некогда, надо Навального гнобить.
redrica 25 сентября 2018 | 11:46
sadda: Навального гнобить.
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Если б вы написали "надо с навальным работать" - было бы правильнее.
lara17 25 сентября 2018 | 11:38
Белковскому точно не грозит посадка в тюрьму, потому что он знает, что ему делать, а главное, что говорить, он такой же продукт Кремля, как и его соратница Собчак.
nikolaitschi 25 сентября 2018 | 11:41
Я не знаю, кто такой Навальный, но отлично знаю кто Белковский. Он - мерзкая словоблудная дрянь!
ded64 25 сентября 2018 | 11:42
А почему Белковскому не поменяться с Навальным местами???
degele 25 сентября 2018 | 11:43
После работы у ксюши, вовиной крестницы, Белковский сильно сдал. Ахинея так и прет. Причем в открытом виде.
vlad5522 25 сентября 2018 | 11:43
Белковский повторяет судьбу Лимонова. Лимимонов очень расстраивался, когда внимание к Навальному росло, а о нём позабыли. Теперь Белковский страдает от не внимания к его персоне и с помощью бреда пытается это внимание вернуть.
matveev_b 25 сентября 2018 | 11:44
А я думал что Белковский умнее...
zhrv 25 сентября 2018 | 11:45
Тут он в воду пукнул, со своим мнением... Выслуживается.
Власть посадила его сейчас, за то, что он совершил в начале года...
Ужели Навальный способен так манипулировать властью? Если так, всякий манипулятор заставил бы власть застрелиться... Или уйти в отставку.
makaraksh 25 сентября 2018 | 11:48
Совсем мозги пропил.
leylaaliyeva 25 сентября 2018 | 11:49
Когда смотрю Паноптикум на Дожде, Белковского проматываю, оставляю только Невзорова. Реально достал.