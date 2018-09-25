Оппозиционеру Навальному выгоден новый арест, поскольку у него «нет следующего хода» – политолог

Оппозиционеру Алексею Навальному выгоден новый арест на 20 суток, поскольку у него «нет следующего хода» на политической арене. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил политолог Станислав Белковский.

«Власть хочет изолировать Навального от себя, а Навальный – себя от власти и от конкретного политического контекста, потому что у него нет следующего хода, он не знает что делать. А когда он не знает, что делать, он садится в тюрьму», — сказал политолог.

С.Белковский подчеркнул, что власть играет с А.Навальным «в поддавки», предоставляя ему возможность оказаться вновь в заключении, когда он не знает, как действовать дальше.

Он отметил, что для А.Навального, как для человека эгоцентричного, эта ситуация вполне комфортна. По словам С.Белковского, оппозиционеру удается успешно адаптироваться в тюрьме и завоевать там популярность в силу своей известности и влияния.

С.Белковский усомнился, что новый арест А.Навального как-либо связан с записанным к нему обращением директора Росгвардии Виктора Золотова.

А.Навальный был арестован на 20 суток по обвинению в нарушении порядка проведения публичного мероприятия из-за призывов посетить акцию против пенсионной реформы 9 сентября. Его задержали сразу после выхода из спецприемника, где он провел 30 суток под арестом за организацию акции «Забастовка избирателей».