В следующем году в России могут повыситься цены на одежду и обувь
. Как сообщает РБК, это станет следствием ослабления курса рубля и повышением ставки НДС с 18 до 20%. В бюджетном сегменте повышение цен может составить до 10%, а в так называемом премиальном – до 20%.
Комментарии11
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beregov_net 25 сентября 2018 | 11:37
Кто-то говорил , что ему по фиг курс доллара , мол он в рублях зарабатывает )
danko1 25 сентября 2018 | 11:40
beregov_net: Это и есть более реальный курс инфляции, а не тот, что официальный.
И население должно скинуться на обеспечение садистов из Росгвардии и на обогащение бандита Золотова, чтобы они еще лучше защищали преступный режим от народа.
kottigr1 25 сентября 2018 | 11:44
danko1: Главное, что бы бесплатный валежник для россиян в лесах не подорожал.. !
astet 25 сентября 2018 | 11:49
kottigr1: не прибегая к помощи Ванги
скажу, что не могут, а обязательно повысятся!
И не только на обувь и одежду - на всё!!!
За это мы должны благодарить Путина.
sib_nsk 25 сентября 2018 | 11:48
редактор, Вы дебил? Если цены повышались и в позапрошлом году, и в прошлом, и в нынешнем (а когда крым прикрутили, вообще в 2 раза) - чего бы им не повыситься в будущем и еще через год?
vadimp 25 сентября 2018 | 11:37
"В следующем году в России могут повыситься цены на одежду и обувь"
Почему это "могут"? Обязательно повысятся, и не только на одежду - на все.
lenin3 25 сентября 2018 | 11:46
vadimp: во-во,никогда не понижались,так с чего бы и не повысится.
olgavik 25 сентября 2018 | 11:37
Как говорится, "обули" и "одели" по полной программе.
gvs 25 сентября 2018 | 11:37
Премиальный сегмент - это униформа Росайнзатцгвардии? ))))
nehoroshiy 25 сентября 2018 | 11:42
"Стали лучше одеваться" -масса людей в униформе живут
oleg_kievlyanin 25 сентября 2018 | 11:46
"Особенно штаны и алкоголь..."