ФСБ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова
Их британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Речь идет о публикациях их анкет на получение загранпаспортов и данных о пересечении границы, — сообщает Росбалт со ссылкой на свой источник.
Напомним, — власти России отрицают причастность к инциденту в Солсбери, а Петров и Боширов утверждают, что приезжали в Великобританию в качестве туристов и не являются сотрудниками ГРУ.
Комментарии12
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proswen 25 сентября 2018 | 11:35
ага.. кто и за сколько из своих же спалил ГРУ-секов, и не поделился
otets_zvezdonyi 25 сентября 2018 | 11:44
то есть теперь спалились окончательно, британскую разведку можно поздравить!
astet 25 сентября 2018 | 11:46
proswen: ничто так не подтверждает тот факт,
что Петров и Боширов - ГРУшники,
как затеянное ФСБ расследование!!!
Теперь мы знаем,
что дебилы не только в ГРУ, но и в ФСБ ;)))
gvs 25 сентября 2018 | 11:35
У нас течет все: и унитазы, и личные данные, и "Новичок" ))))
gotoviy_emigrant 25 сентября 2018 | 11:37
gvs: и котелок у презика давно потек
gonduras_on_colima 25 сентября 2018 | 11:47
Кстати, с точки зрения закона за эту утечку и наказать невозможно.
Потому как нельзя считать это всё личными данными, т.к. Петров и Боширов личности фейковые.
И да, если рашистское гестапо заинтересовалось, то эти два голубка совершенно точно из спецслужб.
forfor 25 сентября 2018 | 11:39
Значит "утеченные" документы — настоящие.
michael_c 25 сентября 2018 | 11:47
forfor: Нет конечно ! Хотят только наказать за подделку документов ... ))
beregov_net 25 сентября 2018 | 11:39
Какая утечка , там полноводная река , море разливное , никто особо не шифруется , а если надо за грины маму родную продадут
kunst54 25 сентября 2018 | 11:40
О какой утечке данных может идти речь, если эти двое простые русские парни, рядовые бизнесмены, любители готики и поехали в Лондон "отрываться"? Какая еще может "утечь" информация?
borhudarov 25 сентября 2018 | 11:46
Какое у нас ФСБ! Горой стоит за соблюдением интересов рядовых граждан. Молодцы!
stebinmaku 25 сентября 2018 | 11:46
Только сейчас начал? ЧТо-то не шевелятся, учитывая, что "Росбалт" на прошлой неделе "раскрыл" ещё целую кучу агентов ГРУ с интересными фамилиями.
Нужно было добавить туда же Ивана Данко, Ивана Драго, Пушкина, Суворова, Чехова, Гоголя, Льва Андропова, Фомы Кинияева, замполита Путина и другие фамилии из голливудских боевиков и бондианы. И чтобы у всех на пустых бланках было "с.с." и адрес один и тот же на Хорошевсом ш.