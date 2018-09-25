Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста
Документ принят в окончательном третьем чтении. Ранее, представляя его в нижней палате парламента вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что уголовная ответственность будет применяться в исключительных случаях
Жесткая ответственность для бизнеса ударит по обычным работникам – предупреждал ранее глава РСПП Александр Шохин
По словам Шохина, меры должны приниматься, но не влиять негативно на всю ситуацию в целом.
Комментарии5
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vasyakirin 25 сентября 2018 | 11:34
До предпенсионного не будут дорабатывать....
Раньше предполагалось после пенсии умерщвлять теперь с перевыполнением за 5 лет до...
danko1 25 сентября 2018 | 11:44
vasyakirin: Не только увольнять будут до 50, но и на работу нигде не примут.
Во власти не просто тупицы, а преступники, которые ненавидят россиян.
alex55 25 сентября 2018 | 11:38
Это называется подсластить пилюлю... Пилюля, которую Дума пропишет всему населению РФ завтра, называется пенсионная реформа...
vadimp 25 сентября 2018 | 11:39
А я еще надеялся найти работу - каюк!
mikluho_m 25 сентября 2018 | 11:43
Это государство дебилов ещё очень и очень пожалеет, что криминализировало чисто административные вещи!
Можно было наоборот - простимулировать работодателей, у которых работают пенсионеры снижением ставки налога, преференциями и тп.
Но эти кровавые педерасты ничего не умеют кроме как сажать, запрещать, калечить.
ПрОклятая страна. Тьфу.