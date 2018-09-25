Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста

Документ принят в окончательном третьем чтении. Ранее, представляя его в нижней палате парламента вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что уголовная ответственность будет применяться в исключительных случаях

Жесткая ответственность для бизнеса ударит по обычным работникам – предупреждал ранее глава РСПП Александр Шохин

По словам Шохина, меры должны приниматься, но не влиять негативно на всю ситуацию в целом.