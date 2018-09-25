Лучшим тренером прошлого сезона стал наставник сборной Франции Дедье Дешам, по итогам голосования по версии Международной федерации футбола. Дедье Дешам привел свою сборную к победе на Чемпионате мира по футболу, который прошел в России:

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов девятое место по итогам голосования