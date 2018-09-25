Лучшим тренером прошлого сезона стал наставник сборной Франции Дедье Дешам
Лучшим тренером прошлого сезона стал наставник сборной Франции Дедье Дешам, по итогам голосования по версии Международной федерации футбола. Дедье Дешам привел свою сборную к победе на Чемпионате мира по футболу, который прошел в России:
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов девятое место по итогам голосования
Комментарии2
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zemljanka 25 сентября 2018 | 11:33
Поздравления.
Хорошие молодые гении в команде.
zemljanka 25 сентября 2018 | 11:36
Лучший тренер Зинедин Зидан.
За последние 50 лет.