В США назвали ошибкой решение России поставить комплексы С-300 Сирии
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон призвал Москву пересмотреть этот вопрос, поскольку данные поставки могут дестабилизировать ситуацию в регионе.
Болтон подчеркнул, что Израиль имеет право на самооборону от агрессивного поведения Ирана.
Напомню, — Россия решила поставить комплексы С-300 Сирии после того, как над Средиземным морем сирийские силы ПВО сбили самолет Ил-20 Вину за произошедшее Москва возложила на Израиль, который наносил авиаудары по сирийской провинции Латакия.
Комментарии10
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old_skull 25 сентября 2018 | 11:07
А Сирия имеет право на оборону от агрессивного Израиля...
Короче все всё имеют.
michael_c 25 сентября 2018 | 11:16
old_skull: А сильнее всего , Сирия "имеет" Россию .
Чего только списанный долг в 8$ млрд . в 2005 году стоит .
А сколько Сирия должна России на сегодняшний день , знаете ? И не узнаете !
novirusich 25 сентября 2018 | 11:25
old_skull:Ну да, Сирию все имеют. А ты сомневался?
И будут иметь.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью сайту Ynet прокомментировал публикации о возможных поставках российского зенитного ракетного комплекса С-300 в Сирию.
Судя по опубликованному фрагменту, Либерман заявил, что Израиль не вмешивается во внутренние дела Сирии, но не допустит, чтобы Иран поставлял в эту страну современные вооружения и готов противодействовать таким поставкам.
При этом глава оборонного ведомства сказал, что, если российские ЗРК будут действовать против израильтян, Израиль будет действовать против них.
piter_ug 25 сентября 2018 | 11:14
Один «звездный налёт» и можно будет запускать на позиции сирийских пионеров собирать оставшийся металлолом.
andre_klimov 25 сентября 2018 | 11:15
Россия, таки, добилась "нового цуреса на свой тахес" :)
Враньё МО РФ ввело Россию в противостояние с антиасадовской коалицией. Пока - дипломатическое, но стараниями МО РФ это - пока...
elena_prestar 25 сентября 2018 | 11:18
Это больше, чем ошибка...
homa_brutt 25 сентября 2018 | 11:25
elena_prestar: Почему? Возникнут препятствия для охоты израильтян на иранские отряды,воюющие против ИГИЛ?
kuz_sib 25 сентября 2018 | 11:33
Болто(у)н, если уже поставили, то что пересматривать?
klukvik 25 сентября 2018 | 11:38
так ведь снова угандошат путинских соколов, или, что еще хуже, гражданский самолет
vadimp 25 сентября 2018 | 11:43
Да хоть С-1000, "обезьяне" пофигу, что микроскоп, что кувалда. Токмо чаще будут "ИЛы" сбивать.