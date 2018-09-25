В США назвали ошибкой решение России поставить комплексы С-300 Сирии

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон призвал Москву пересмотреть этот вопрос, поскольку данные поставки могут дестабилизировать ситуацию в регионе.

Болтон подчеркнул, что Израиль имеет право на самооборону от агрессивного поведения Ирана.

Напомню, — Россия решила поставить комплексы С-300 Сирии после того, как над Средиземным морем сирийские силы ПВО сбили самолет Ил-20 Вину за произошедшее Москва возложила на Израиль, который наносил авиаудары по сирийской провинции Латакия.