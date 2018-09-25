ФСБ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова
ФСБ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Речь идет о публикациях их анкет на получение загранпаспортов и данных о пересечении границы, — сообщает Росбалт со ссылкой на свой источник.
Напомню, — власти России отрицают причастность к инциденту в Солсбери, а Петров и Боширов утверждают, что приезжали в Великобританию в качестве туристов и не являются сотрудниками ГРУ.
Комментарии19
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sibbeast 25 сентября 2018 | 11:08
То есть всё-таки ГРУшники на задании а не парочка на отдыхе...
old_skull 25 сентября 2018 | 11:11
sibbeast: Успокойся уже, убогий. Скрипали ушли из дома в 9, а Петров и Боширов в Солсбери приехали в 12. На доме Скрипаля была камера и судя по тому, что видео с неё не показали, мелкобританцы жидко обделались.
kokeshi 25 сентября 2018 | 11:15
old_skull: так прямо в методичке и написано:"мелкобританцы жидко обделались."?
danko1 25 сентября 2018 | 11:20
Расследуют утечку данных, а не причину провала операции и своё головотяпство с хранением данных и тем, что даже на разные адреса и номера паспортов не могли всё оформить.
И как эти тупицы теперь будут говорить "вы всё врете" и отрицать преступление?
astet 25 сентября 2018 | 11:32
kokeshi: граждане, на что идут наши налоги???
ФСБ копается в нижнем бельё
двух педерастов и мелких предпринимателей!!!
Вот, если бы они были ГРУшниками,
тогда было бы понятно,
почему они это делают!
Или ФСБ настолько же тупое, что и ГРУ,
что не понимает, что своей проверкой
они дают окончательное подтверждение того,
что Петров и Боширов - ГРУшники?!!
zollendorf 25 сентября 2018 | 11:11
sibbeast: Одно другому не помеха, а вообще, п***ры лучше подобных уродов.
mikhail_spb_ 25 сентября 2018 | 11:12
Сами чекисты выдавали паспорта "петровым-бошировым", а теперь будут сами себя проверять?
zztop1960 25 сентября 2018 | 11:14
Если Россия не виноватая и всё это враньё , то какое может быть уголовное дело об утечке информации ?
merelymy 25 сентября 2018 | 11:48
Поясняем.
Теория отрицания отрицания (закон трех отрицаний) — это одна из основ крем диалектики. Таким образом в этой философской школе демонстрируется и объясняется процесс развития деградации. Считается, что регрессивные изменения в природе и обществе происходят в связи с тем, что некий объект попадает из одного состояния в другое, а из того — в третье. И каждый последующий его статус отрицает предыдущий. Но при этом третье состояние объекта подобно первичному, только проходит эту стадию на более высокой ступени деградации. Получается, что занон «отрицание отрицания» позволяет соблюдать и преемственность деградации и новаторство деградации на лучших ее примерах.
Что и требовалось доказать.
...............
Однако в последнее время, в связи с ослаблением деградации младшей подростковой группы, приходится применять дополнительный закон: отрицания отрицания отрицания, по которому, сам отрицающий отрицание, к конце отрицания уже забывает, что он отрицал отрицать. При этом происходит астральный дуплекс триплекса и система возвращается в исходное состояние квази нуля сингулярности, при сохранении ранее приобретенного отслоя.
dilevski1973 25 сентября 2018 | 11:15
Поздно пить боржоми...
rosta 25 сентября 2018 | 11:17
А что секретного в паспортах двух обычных мудаков ? Или всё таки мудаки не простые, а отборные ?
puteshestvennik 25 сентября 2018 | 11:17
Видимо решили уж палиться так палиться
sharko_2 25 сентября 2018 | 11:22
Не только в ГРУ долбо*бы.
kuz_sib 25 сентября 2018 | 11:23
В анкете стоит ГРУ?
sbk 25 сентября 2018 | 11:25
Какая такая информация утекла-то?
Честные и ни в чем невиновные туристы сгоняли в гейропу.
"Ничего там особенного нет" (с).
Какая утечка? Об чем речь?
nemez1 25 сентября 2018 | 11:29
Слава богу, что не гомосеки, а то, как то стыдно.
lara17 25 сентября 2018 | 11:34
Чьи угодно личные данные утекают куда угодно, и почему-то ФСБ этим не интересуется, а только этой парочкой.
rom8883 25 сентября 2018 | 11:37
Спецслужбы облажались при подготовке документов, а теперь ищут на кого свалить свою вину.
fanisos 25 сентября 2018 | 11:41
danko1 в чем преступление? кого преступление? чье преступление? Допускаю, хотя нет никакой логики,что спецслужбы выполняют свою работу. Они присягают за Родину. На которую тебе насрать. Преступник ты. Ты предатель, и паспортист предатель.