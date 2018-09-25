ФСБ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Речь идет о публикациях их анкет на получение загранпаспортов и данных о пересечении границы, — сообщает Росбалт со ссылкой на свой источник.

Напомню, — власти России отрицают причастность к инциденту в Солсбери, а Петров и Боширов утверждают, что приезжали в Великобританию в качестве туристов и не являются сотрудниками ГРУ.