ЛДПР и КПРФ могут наказать после успехов их кандидатов в ходе региональных выборов
В Кремле считают, что они нарушили правила политической игры.
В ряде регионов коммунисты и либерал-демократы, по сути, сыграли роль внесистемной оппозиции и «теперь могут разделить ее судьбу», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников, близких к администрации президента. По их данным, недовольство в верхах вызвало, в частности, поведение представителя ЛДПР Сергея Фургала, который сначала обещал не вести избирательную кампанию, потом согласился стать вице-губернатором в Хабаровском крае, а затем дезавуировал свое заявление. Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов заявили о намерении сформировать в успешных для них регионах коалиционное правительство.
«Выборы показали, что они недоговороспособны. Они считают, что вдвоем спасутся, потому и заявили о коалиции», — сказал источник газеты. В качестве возможных ответных мер он назвал отказ в помощи при прохождении муниципального фильтра для этих партий на будущих выборах, а также от согласований с ними регионов под голосование. По его словам, встреча с Владимиром Путиным, о которой просили Зюганов и Жириновский, вряд ли состоится в ближайшее время.
Напомним, кандидаты от ЛДПР победили в минувшее воскресенье во втором туре выборов во Владимирской области и Хабаровском крае. В Хакасии действующий губернатор-единоросс отказался от борьбы после успехов коммуниста в первом туре. Голосование там перенесли. А в Приморском крае и вовсе отменили результаты.
Комментарии14
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nitsahon 25 сентября 2018 | 11:07
да в России политическая игра - без правил... Кремль + едреноросы сами сколько раз нарушали все возможные правила.. так что пусть заткнутся и не вякают...
danko1 25 сентября 2018 | 11:27
nitsahon: При развитом путинизме побеждать должны те, кого власть уже победителем назначила.
А тут сами отобранные губернаторами напарники для выборов осмелились свою игру вести.
И хотя при этих новых губернаторах, которые всецело поддерживают Путина, ничего не изменится, но власть их, конечно, пожурит за то, что такой своей победой они показали отрицательное отношекние к самому Путину, поддержавшему губернаторов, и к его политике.
Хотя когда голосование было протестным, то победила бы действующую власть даже бездомная собака.
Но тогда собака победу за явным преимуществом себе бы в 1-ом туре обеспечила.
mikhail_spb_ 25 сентября 2018 | 11:07
Ха-ха!
И как кремлежулики отшлёпают своих подельников?
Очень просто - нацдилер лишит их аудиенции.
allasc 25 сентября 2018 | 11:10
народ подставил Жирика и Зюганова :))))))) комедия
россияне провели итальянскую забастовку??????
sbk 25 сентября 2018 | 11:12
Менять правила в процессе игры в угоду текущим потребностям?
Замечательно.
krestianin_067rus Михаил Никитин 25 сентября 2018 | 11:16
У победителей начался кровавый понос от страха? :)) поцеловать царский сапог не дали...
shtirlitz77 25 сентября 2018 | 11:16
"...В Кремле считают, что они нарушили правила политической игры..."
В Кремле уже в открытую, отбросив всякие приличия, называют выборы "политической игрой", договорняком.
Что еще должна сделать (сказать), как должна еще разоблачить себя эта воровская власть, чтобы упрямые сторонники смены такой власти на таких "выборах" перестали трындеть о такой возможности.
plank1957 25 сентября 2018 | 11:18
По замыслу Кремля все дивиденды от выборов должен получать только он, независимо от результата. Весь выигрыш заведению, и ни гроша игроку, - как сказал Джек Лондон.
tv_victim 25 сентября 2018 | 11:26
Вор у вора дубинку украл!
vedma2017 25 сентября 2018 | 11:35
"В Кремле считают..."
Судя по тому, что они "считают", Кремль превратился в филиал клиники для душевнобольных. Правда, больные там не лечатся.
citizeneco 25 сентября 2018 | 11:37
Из этого надо понимать, что по Путину «Единая Россия» имеет право на монопольную власть, как КПСС в Советском Союзе, но это и привело к его краху, когда партийные функционеры были не в состоянии справиться с растущим комом экономических проблем, а были озабочены, в первую очередь, сохранением своего номенклатурного статуса, который гарантировал им льготы и сытную жизнь в голодной стране. Да и Жириновский, хоть и часто ведёт себя, как клоун, но не дурак и если встанет вопрос о выживаемости его партии, то он может занять более жёсткую позицию в отношении Путина, если тот попробует оторвать его от федеральной кормушки, т.к. без своей партии Жириновский никто и ему, действительно, только останется пойти работать клоуном, так ведь и там конкуренция.
rash 25 сентября 2018 | 11:38
Вот беда-то, они так старательно задницы лизали и подставляли, а тут такой прокол - без них их женили. )))
s011ma 25 сентября 2018 | 11:46
Забавненько будет, если КПРФ и ЛДПР запретят.
rom8883 25 сентября 2018 | 11:46
Большие дяденьки подпустили их к корыту, а они лишнего откусили.