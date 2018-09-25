ЛДПР и КПРФ могут наказать после успехов их кандидатов в ходе региональных выборов

В Кремле считают, что они нарушили правила политической игры.

В ряде регионов коммунисты и либерал-демократы, по сути, сыграли роль внесистемной оппозиции и «теперь могут разделить ее судьбу», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников, близких к администрации президента. По их данным, недовольство в верхах вызвало, в частности, поведение представителя ЛДПР Сергея Фургала, который сначала обещал не вести избирательную кампанию, потом согласился стать вице-губернатором в Хабаровском крае, а затем дезавуировал свое заявление. Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов заявили о намерении сформировать в успешных для них регионах коалиционное правительство.

«Выборы показали, что они недоговороспособны. Они считают, что вдвоем спасутся, потому и заявили о коалиции», — сказал источник газеты. В качестве возможных ответных мер он назвал отказ в помощи при прохождении муниципального фильтра для этих партий на будущих выборах, а также от согласований с ними регионов под голосование. По его словам, встреча с Владимиром Путиным, о которой просили Зюганов и Жириновский, вряд ли состоится в ближайшее время.

Напомним, кандидаты от ЛДПР победили в минувшее воскресенье во втором туре выборов во Владимирской области и Хабаровском крае. В Хакасии действующий губернатор-единоросс отказался от борьбы после успехов коммуниста в первом туре. Голосование там перенесли. А в Приморском крае и вовсе отменили результаты.