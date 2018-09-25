Политик Алексей Навальный получил еще 20 суток административного ареста
Так решил Симоновский суд столицы, рассмотревший дело о призывах к несогласованной акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября.
Навального признали виновным в публикации анонса акции, а также твита и видеоролика.
Ранее полиция составила на политика административный протокол за нарушения при проведении митинга, которые повлекли за собой причинение вреда здоровью человека или имуществу. В суде Навальный сказал, что дело против него сфабриковано, а судья Елена Армяшина должна уйти со своего поста
ПЛЕНКА – НАВАЛЬНЫЙ
Политика задержали минувшим утром на выходе из спецприемника, где он отбывал 30 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.
Комментарии13
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post_v 25 сентября 2018 | 11:03
госзаказ – каждому судье репродукцию картины-диптиха нидерландского художника Герарда Давида «Суд Камбиса» или «Сдирание кожи с продажного судьи» для украшения судейских комнат
судье Елене Армяшиной – выдать репродукцию первой
rpmcmurphy 25 сентября 2018 | 11:08
Политик Алексей Навальный получил еще 20 суток административного ареста...
Если бы арестовали В.Путина, то ни один ватник не вышел бы на улицу, а за борца с коррупцией Алексея Навального, вышли десятки, сотни тысяч поджидованных либералов по всей стране. Свободу Навальному! Так победим!
beliy_negr 25 сентября 2018 | 11:37
post_v: Браво! Прекрасная идея для подарков всем судьям страны)
mikhail_spb_ 25 сентября 2018 | 11:09
Кремлежулики окончательно превратили суды в сервильный придаток властных жуликов, воров и бандитов.
plank1957 25 сентября 2018 | 11:21
Правильно, это Навальный виноват, что подлые янки вкупе с мерзкими бриттами ввели санкции против Кремля.
kuz_sib 25 сентября 2018 | 11:28
Профессиональный арестант.
addi 25 сентября 2018 | 11:30
Напоминает фильм М.Ромма "Обыкновенный фашизм: суд над Дмитровым, но там
судья был относительно независим относительно вертикали власти....
bja_1950 25 сентября 2018 | 11:32
Просто уму непостижимо! Как Кремль его боится! Какой-то животный страх перед ним. Стыдно за мелочность и серый ум руководителей страны.
gibs 25 сентября 2018 | 11:34
Ещё на 20 суток для подготовки к дуэли забрали... Наверное спаринги в клетке с ним проводить будут .
stakanoff 25 сентября 2018 | 11:35
"Арестантом полосатым стал я, братцы, навсегда."
drtomsky 25 сентября 2018 | 11:35
Система упрощается до предела. Скоро сама принадлежность к судейскому сословию в путинской России станет основанием для предъявления обвинения в преступлении против человечности.
ed10075 25 сентября 2018 | 11:38
Армяшина станет именем нарицательным. Синонимом коррупции и властного беспредела.
zhrv 25 сентября 2018 | 11:41
Елена Армяшина... Запомним.