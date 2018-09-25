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11:02, 25 сентября 2018

Политик Алексей Навальный получил еще 20 суток административного ареста

Так решил Симоновский суд столицы, рассмотревший дело о призывах к несогласованной акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября.
Навального признали виновным в публикации анонса акции, а также твита и  видеоролика.
Ранее полиция составила на политика административный протокол за нарушения при проведении митинга, которые повлекли за собой причинение вреда здоровью человека или имуществу. В суде Навальный сказал, что дело против него сфабриковано, а судья Елена Армяшина должна уйти со своего поста
ПЛЕНКА – НАВАЛЬНЫЙ
Политика задержали минувшим утром на выходе из спецприемника, где он отбывал 30 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.

Комментарии

13

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post_v 25 сентября 2018 | 11:03

госзаказ – каждому судье репродукцию картины-диптиха нидерландского художника Герарда Давида «Суд Камбиса» или «Сдирание кожи с продажного судьи» для украшения судейских комнат

судье Елене Армяшиной – выдать репродукцию первой

rpmcmurphy 25 сентября 2018 | 11:08

Политик Алексей Навальный получил еще 20 суток административного ареста...

Если бы арестовали В.Путина, то ни один ватник не вышел бы на улицу, а за борца с коррупцией Алексея Навального, вышли десятки, сотни тысяч поджидованных либералов по всей стране. Свободу Навальному! Так победим!

beliy_negr 25 сентября 2018 | 11:37

post_v: Браво! Прекрасная идея для подарков всем судьям страны)

mikhail_spb_ 25 сентября 2018 | 11:09


Кремлежулики окончательно превратили суды в сервильный придаток властных жуликов, воров и бандитов.

plank1957 25 сентября 2018 | 11:21

Правильно, это Навальный виноват, что подлые янки вкупе с мерзкими бриттами ввели санкции против Кремля.

kuz_sib 25 сентября 2018 | 11:28

Профессиональный арестант.

addi 25 сентября 2018 | 11:30

Напоминает фильм М.Ромма "Обыкновенный фашизм: суд над Дмитровым, но там
судья был относительно независим относительно вертикали власти....

bja_1950 25 сентября 2018 | 11:32

Просто уму непостижимо! Как Кремль его боится! Какой-то животный страх перед ним. Стыдно за мелочность и серый ум руководителей страны.

gibs 25 сентября 2018 | 11:34

Ещё на 20 суток для подготовки к дуэли забрали... Наверное спаринги в клетке с ним проводить будут .

stakanoff 25 сентября 2018 | 11:35

"Арестантом полосатым стал я, братцы, навсегда."

drtomsky 25 сентября 2018 | 11:35

Система упрощается до предела. Скоро сама принадлежность к судейскому сословию в путинской России станет основанием для предъявления обвинения в преступлении против человечности.

(комментарий скрыт)

ed10075 25 сентября 2018 | 11:38

Армяшина станет именем нарицательным. Синонимом коррупции и властного беспредела.

zhrv 25 сентября 2018 | 11:41

Елена Армяшина... Запомним.

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