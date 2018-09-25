Пять стран-участниц ядерной сделки с Ираном подтвердили действие этого соглашения
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини подчеркнула, что в ближайшее время состоится новая встреча для обсуждения того, как европейские компании смогут торговать с Тегераном
Весной этого года Соединенные Штаты объявили о выходе из ядерной сделки и о введении новых санкций в отношении Ирана.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
novirusic 25 сентября 2018 | 10:40
Пять стран подтвердили, а США не подтвердили.
Интересно чье мнекние перевесит? У кого-нибудь есть сомнения?
Кто-нибудь думает, что европейские компании рискнут попасть под удушающие санкции США?
Пока примеров не было.
blackshard77 25 сентября 2018 | 10:45
novirusic: ну почему не было? Почта России создала в Крыму Почту Крыма полностью подчиняющуюся ПР, в итоге... ой почта Крыма под санкциями а почта России нет) ух ты оказывается санкции обходят уже давно. Кстати также поступили и Сбербанк и Аэрофлот)
michael_c 25 сентября 2018 | 10:49
novirusic: Европейские компании поставят перед выбором , занюханые США или процветающий Иран !.
perestarok 25 сентября 2018 | 10:51
"Пять стран-участниц ядерной сделки с Ираном подтвердили действие этого соглашения"
Показали дулю США?
novirusic 25 сентября 2018 | 11:00
perestarok: Пока нет, старичок, пока нет. Пока думают как это сделать.
--------
в ближайшее время состоится новая встреча для обсуждения того, как европейские компании смогут торговать с Тегераном
===========
Но опять не придумают и сникнут.
Рискуют не правительства, а фирмы.
А они рискорвать не будут
Они своим капиталом рискуют.
Им промахнуться нельзя. США просто раздавят.
andre_klimov 25 сентября 2018 | 11:03
perestarok:
Не-а. Назло США лишили себя доступа к американскому рынку :))
Да и на здоровье им. Суицид - дело добровольное.