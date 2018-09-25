"Пять стран-участниц ядерной сделки с Ираном подтвердили действие этого соглашения"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини подчеркнула, что в ближайшее время состоится новая встреча для обсуждения того, как европейские компании смогут торговать с Тегераном

Весной этого года Соединенные Штаты объявили о выходе из ядерной сделки и о введении новых санкций в отношении Ирана.