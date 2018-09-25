В Кремле, по некоторым данным, недовольны ЛДПР и КПРФ, кандидаты которых успешно выступили на региональных выборах
В Кремле, по некоторым данным, недовольны ЛДПР и КПРФ, кандидаты которых успешно выступили на региональных выборах. Как сообщил Ведомостям источник в администрации президента, по сути, эти партии стали внесистемной оппозицией, и теперь могут разделить его судьбу.
В частности, недовольство вызвало поведение представителя либерал-демократов Сергея Фургала, который сначала обещал не вести избирательную кампанию, согласился стать вице-губернатором в Хабаровском крае, а затем дезавуировал свое заявление.
Комментарии18
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tv_victim 25 сентября 2018 | 10:33
Интересно, а какой смысл вкладываюь в этом "кремле" в понеятие "ВЫБОРЫ"?
vladimir1967 25 сентября 2018 | 10:46
tv_victim: сто процентный одобрямс
serge_moro 25 сентября 2018 | 10:48
vladimir1967: Коротышка хочет сделать,чтобы все претенденты в губернаторы,мэры были из Единой России. Думаю,если Коротышка доживет до 2024 года / в чем я сомневаюсь/,то и выборы президента будут состоять только из кандидатов Единой России
luger_max_otto 25 сентября 2018 | 10:56
Это недовольство- примерно как у футбольного тренера, команда которого проигрывает манекенам...
nigelliri56 25 сентября 2018 | 10:47
tv_victim: Вероятно, что их смысл тут - переучет в собственном отделе кадров.
tks 25 сентября 2018 | 10:35
Шавки, к ноге! Апорт!
polsan 25 сентября 2018 | 10:39
Они ещё не отбились от рук, но похоже есть подозрение, что могут это сделать?! )
Думаю, что волноваться не стоит, денег у них своих нет, а бюджетными деньгами им распоряжаться никто не даст! Кто девушку танцует?! ))
timbuktu 25 сентября 2018 | 10:42
неужели теперь жирика отправят на допрос в киев.а зюганова не положат в мавзолей?!(смайлик крайнего испуга)
sbk 25 сентября 2018 | 10:44
Так не надо было "пенсионную реформу" начинать.
Все было бы хорошо.
ngilmutdinov 25 сентября 2018 | 10:52
"Как сообщил Ведомостям источник в администрации президента, по сути, эти партии стали внесистемной оппозицией, и теперь могут разделить его судьбу." Так чью судьбу могут разделить эти партии - источника или президента?
worstlook 25 сентября 2018 | 10:59
ngilmutdinov: Того, кого нельзя называть
sergirusso 25 сентября 2018 | 10:55
Опущенные на Майдане кремлежулики кукарекают...
tu160 25 сентября 2018 | 11:02
Ясен пень недовольны.
Еще как недовольны!
Но причем здесь КПРФ и ЛДПР?
Пирог для воровства и дележа властьпредержащих скукоживается, надо сильней грабить народ.
Отсюда рост налогов, цен, тарифов, повышение пенсионного возраста и пр.
И соответственно - возмущение "электората".
Да они хоть за марсиан сейчас проголосуют!
Госпидя,есть что нибудь глупее и абсурдней россияньской власти?
demosua 25 сентября 2018 | 11:03
"Как сообщил Ведомостям источник в администрации президента, по сути, эти партии стали внесистемной оппозицией, и теперь могут разделить его судьбу" - чью судьбу? Источника? Президента? Других вариантов в вашем контексте нет...
sekretniy_fizik 25 сентября 2018 | 11:33
demosua: Смотрю, Вас до сих пор возмущает ( или по крайней мере удивляет ) вопиющая безграмотность местных ( эховских ) новостников? Да это дело давно уже стало здесь вполне обыденным явлением. А под "его судьбой" наше обожаемое Эхо вероятно подразумевает некого Алёшеньку Нав. и иже с ним. Ну, типа всяких там Ксюш Виторган ( в девичестве Собчак ) и прочих удальцовых-мальцевых. Да и сама эта "новость" ( а скорее сплетня-слух ) от "Ведомостей" не стоит, как говорится, и выеденного яйца. Поскольку и ЛДПР, и КПРФ парламентские партии со своим устойчивым электоратом и политическим весом. Так что, повторюсь, это скорее всего просто бред в исполнении "Ведомостей". Ну или "фейк ньюс", как любит выражаться некий Д.Трамп.
glock09 25 сентября 2018 | 11:17
Как это отразится на вновь обретённом праве населения собирать и использовать валежник?
maczyz 25 сентября 2018 | 11:25
Теперь после откровенной лжи по-поводу повышения пенсионного возраста- большинство не будет поддерживать ПЖиВ,народ понял,что его в очередной раз просто кинули.
poto_leg 25 сентября 2018 | 11:48
Экая никчемная мразь окопалась в кремле, на погосте жизни больше, чем в политике этой страны. Когда всколыхнется это болото? Измельчал народишко-то, тьфу. Где пассионарии с амбициями? Или холуйская лохань - предел мечтаний? Что за хрень? Стыдно...