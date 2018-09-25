Новым мэром Екатеринбурга избран Александр Высокинский
Новым мэром Екатеринбурга избран Александр Высокинский, который до этого был вице-губернатором Свердловской области. За его кандидатуру единогласно проголосовала городская дума. Высокинского ранее поддержала конкурсная комиссия, губернатор, «Единая Россия» и администрация президента.
Предыдущий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подал в отставку весной, после того, как дума отменила прямые выборы главы города.
Комментарии5
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astet 25 сентября 2018 | 10:50
Я не очень ошибусь,
если предположу,
что новый мэр - единоросс
и проверенный жулик?
serge_moro 25 сентября 2018 | 10:52
astet: Коротышка хочет сделать,чтобы все претенденты в губернаторы,мэры были из Единой России. Думаю,если Коротышка доживет до 2024 года / в чем я сомневаюсь/,то и выборы президента будут состоять только из кандидатов Единой России
j_partizan 25 сентября 2018 | 10:57
Ядро снова смошенничело.
sedov2547 25 сентября 2018 | 11:22
Не избрали а назначели
srk2658lu 25 сентября 2018 | 11:27
Высокинский - обычный исполнительный чиновник. У нет своей позиции. Но себя не забудет...