Новым мэром Екатеринбурга избран Александр Высокинский, который до этого был вице-губернатором Свердловской области. За его кандидатуру единогласно проголосовала городская дума. Высокинского ранее поддержала конкурсная комиссия, губернатор, «Единая Россия» и администрация президента.

Предыдущий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подал в отставку весной, после того, как дума отменила прямые выборы главы города.