Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола.

10 лет подряд лучшими футболистами планеты становились лишь два игрока. Лионель Мессии и Криштиану Роналду брали трофеи по пять раз каждый.

В нынешнем году в финальную тройку претендентов, помимо Роналду, попали форвард английского «Ливерпуля» Мохамед Салах и полузащитник Реала Лука Модрич. В итоге 33-х летний хорват набрал без малого 30 процентов голосов и был признан лучшим игроком Мира.

Отмечается, что Модрич преуспел как в составе сборной команды своей страны, с которой завоевал серебро чемпионата мира в России. А также был признан лучшим игроком турнира. Ну а вместе с Королевским клубом выиграл Лигу Чемпионов, причем в третий раз подряд.

Лучшим тренером года предсказуемо стал Дидье Дешам. Под руководством которого сборная Франции выиграла Чемпионат Мира.