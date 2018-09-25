США назвали большой ошибкой намерение Москвы поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300

Планы Москвы приведут к серьёзной эскалации напряжённости в Сирии, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он призвал российские власти пересмотреть позицию по поставкам в арабскую страну комплексов С-300, сообщает Рейтер. Болтон назвал Иран ответственным за нападения в Сирии и Ливане и причастным к тому, что сирийская артиллерия сбила российский военный самолёт. Россия в течение двух недель передаст Сирии зенитно-ракетные комплексы, пообещал вчера министр обороны Сергей Шойгу. О том же позднее по телефону президент Путин сообщил сирийскому коллеге Асаду. Комплексы С-300 Дамаск получит для обеспечения безопасности российских военных, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков. О решении стало известно после уничтожения ПВО Сирии российского самолёта с 15ю военными в начале прошлой недели. Москва обвинила в этом Израиль. Заявив, что его летчики во время атаки подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО. Армия Израиля в случившемся винит Сирию, Иран и Хезболлу.

ОТВОДКА:

Заявление помощника Трампа замглавы МИДа Сергей Рябков назвал неоправданным. Минобороны также начало переброску в Сирию комплексов радиоэлектронной борьбы, рассказали Известиями источники, близкие к военному ведомству.