США назвали большой ошибкой намерение Москвы поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300
Планы Москвы приведут к серьёзной эскалации напряжённости в Сирии, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он призвал российские власти пересмотреть позицию по поставкам в арабскую страну комплексов С-300, сообщает Рейтер. Болтон назвал Иран ответственным за нападения в Сирии и Ливане и причастным к тому, что сирийская артиллерия сбила российский военный самолёт. Россия в течение двух недель передаст Сирии зенитно-ракетные комплексы, пообещал вчера министр обороны Сергей Шойгу. О том же позднее по телефону президент Путин сообщил сирийскому коллеге Асаду. Комплексы С-300 Дамаск получит для обеспечения безопасности российских военных, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков. О решении стало известно после уничтожения ПВО Сирии российского самолёта с 15ю военными в начале прошлой недели. Москва обвинила в этом Израиль. Заявив, что его летчики во время атаки подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО. Армия Израиля в случившемся винит Сирию, Иран и Хезболлу.
ОТВОДКА:
Заявление помощника Трампа замглавы МИДа Сергей Рябков назвал неоправданным. Минобороны также начало переброску в Сирию комплексов радиоэлектронной борьбы, рассказали Известиями источники, близкие к военному ведомству.
Комментарии12
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alex_0049 25 сентября 2018 | 10:04
Ошибку уже сделали подставив Ил.......
alex_0049 25 сентября 2018 | 10:06
Израиль поступил подло.......
alex_0049 25 сентября 2018 | 10:09
.....чтобы пробомбить и не пострадать подставили жизни других людей..............
protvik 25 сентября 2018 | 10:06
Кремль рассчитывает, что можно запраграммировать 300 не сбивать самолеты из устаревшего авиаотряда российских космических войск.
old_skull 25 сентября 2018 | 10:06
Странно. Поставки вооружения Украине к эскалации почему то не ведёт.
В чем разница то?
tag188 25 сентября 2018 | 10:10
old_skull: Вообще-то, было соглашение между Россией и Израилем: Россия не поставляет Сирии С-300, Израиль не поставляет Украине и Грузии беспилотники. Теперь, раз Россия его нарушает, у Израиля тоже развязаны руки.
tag188 25 сентября 2018 | 10:07
Кстати, там же еще во французский фрегат ракеты пускал, когда сирийцы Ил завалили. Значит, по логике Минобороны, тоже прятался за нашим Илом.
Почему доблестное Минобороны Франции ничего не предъявляет?
mikhail_spb_ 25 сентября 2018 | 10:07
Это не ошибка, а попытка кремлежуликов раздуть войнушку побольше, то есть преступление против человечества.
staglla 25 сентября 2018 | 10:10
Если наши друзья и партнеры говорят что мы сделали ошибку, то практика показывает - мы все сделали правильно.
Если же они хлопают одобрительно по щеке - то вот тут стоит задуматься.
elloi 25 сентября 2018 | 10:11
Как засуетились подхалимы Путина, в частности-------главный подхалим Путина в России Владимир Соловьев. Естественно, он верит КАЖДОМУ теперь слову не только Путина, но и российских генералов в Сирии. Неужели ни Путина, ни этих самых генералов не ловили, скажем так мягко, на неточностях ? И, самое смешное, что Россия вместе с Соловьевым не только обвиняют Израиль, но и сами себя назначили уже в судьи Израиля и уже решили, что Израиль должен делать. Надеюсь, как израильтянин, что израильское руководство не превратиться в коллективного пуделя Путина------Соловьева-----Кедми. Есть 2 версии этого прискорбного происществия : российское и израильское. И какая из этих версий объективно говоря, ближе к правде, может решить только объективный и нейтральный суд, а не самозванные прокуроры из России. И лично я израильской версии случившегося верю гораздо больше , чем российской. Несмотря на вопли Соловьева. Соловьев же в очередной раз себя опозорил.
И об израильском гражданстве. Насколько я знаю, евреям, притендующим на израильское гражданство и, при этом, вредящим интересам Израиля, израильское гражданство могут и не дать. Соловьеву стоит об этом помнить. Тем более живя в стране, в которой юдофобство вседа было весьма массовым и популярным явлением, и это юдофобство в России с каждым днём усиливается.
venezianez49 25 сентября 2018 | 10:12
Большой ошибкой было доверять (потакать) Израилю, и не обеспечить надёжной , современной ПВО сирийскую армию сразу после первых инцидентов.
nigelliri56 25 сентября 2018 | 10:13
Самая большая ошибка не здесь, а 18 марта этого года. И посему, случившееся сейчас, всего лишь следствие с обязательным продолжением.