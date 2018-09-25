Z Архив новостей новости
5 12 6 393
10:02, 25 сентября 2018

США назвали большой ошибкой намерение Москвы поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300

Планы Москвы приведут к серьёзной эскалации напряжённости в Сирии, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он призвал российские власти пересмотреть позицию по поставкам в арабскую страну комплексов С-300, сообщает Рейтер. Болтон назвал Иран ответственным за нападения в Сирии и Ливане и причастным к тому, что сирийская артиллерия сбила российский военный самолёт. Россия в течение двух недель передаст Сирии зенитно-ракетные комплексы, пообещал вчера министр обороны Сергей Шойгу. О том же позднее по телефону президент Путин сообщил сирийскому коллеге Асаду. Комплексы С-300 Дамаск получит для обеспечения безопасности российских военных, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков. О решении стало известно после уничтожения ПВО Сирии российского самолёта с 15ю военными в начале прошлой недели. Москва обвинила в этом Израиль. Заявив, что его летчики во время атаки подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО. Армия Израиля в случившемся винит Сирию, Иран и Хезболлу.

ОТВОДКА:
Заявление помощника Трампа замглавы МИДа Сергей Рябков назвал неоправданным. Минобороны также начало переброску в Сирию комплексов радиоэлектронной борьбы, рассказали Известиями источники, близкие к военному ведомству.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

alex_0049 25 сентября 2018 | 10:04




Ошибку уже сделали подставив Ил.......


alex_0049 25 сентября 2018 | 10:06



Израиль поступил подло.......


alex_0049 25 сентября 2018 | 10:09




.....чтобы пробомбить и не пострадать подставили жизни других людей..............


protvik 25 сентября 2018 | 10:06

Кремль рассчитывает, что можно запраграммировать 300 не сбивать самолеты из устаревшего авиаотряда российских космических войск.

old_skull 25 сентября 2018 | 10:06

Странно. Поставки вооружения Украине к эскалации почему то не ведёт.
В чем разница то?

tag188 25 сентября 2018 | 10:10

old_skull: Вообще-то, было соглашение между Россией и Израилем: Россия не поставляет Сирии С-300, Израиль не поставляет Украине и Грузии беспилотники. Теперь, раз Россия его нарушает, у Израиля тоже развязаны руки.

tag188 25 сентября 2018 | 10:07

Кстати, там же еще во французский фрегат ракеты пускал, когда сирийцы Ил завалили. Значит, по логике Минобороны, тоже прятался за нашим Илом.
Почему доблестное Минобороны Франции ничего не предъявляет?

mikhail_spb_ 25 сентября 2018 | 10:07


Это не ошибка, а попытка кремлежуликов раздуть войнушку побольше, то есть преступление против человечества.

staglla 25 сентября 2018 | 10:10

Если наши друзья и партнеры говорят что мы сделали ошибку, то практика показывает - мы все сделали правильно.
Если же они хлопают одобрительно по щеке - то вот тут стоит задуматься.

elloi 25 сентября 2018 | 10:11

Как засуетились подхалимы Путина, в частности-------главный подхалим Путина в России Владимир Соловьев. Естественно, он верит КАЖДОМУ теперь слову не только Путина, но и российских генералов в Сирии. Неужели ни Путина, ни этих самых генералов не ловили, скажем так мягко, на неточностях ? И, самое смешное, что Россия вместе с Соловьевым не только обвиняют Израиль, но и сами себя назначили уже в судьи Израиля и уже решили, что Израиль должен делать. Надеюсь, как израильтянин, что израильское руководство не превратиться в коллективного пуделя Путина------Соловьева-----Кедми. Есть 2 версии этого прискорбного происществия : российское и израильское. И какая из этих версий объективно говоря, ближе к правде, может решить только объективный и нейтральный суд, а не самозванные прокуроры из России. И лично я израильской версии случившегося верю гораздо больше , чем российской. Несмотря на вопли Соловьева. Соловьев же в очередной раз себя опозорил.
И об израильском гражданстве. Насколько я знаю, евреям, притендующим на израильское гражданство и, при этом, вредящим интересам Израиля, израильское гражданство могут и не дать. Соловьеву стоит об этом помнить. Тем более живя в стране, в которой юдофобство вседа было весьма массовым и популярным явлением, и это юдофобство в России с каждым днём усиливается.

venezianez49 25 сентября 2018 | 10:12

Большой ошибкой было доверять (потакать) Израилю, и не обеспечить надёжной , современной ПВО сирийскую армию сразу после первых инцидентов.

nigelliri56 25 сентября 2018 | 10:13

Самая большая ошибка не здесь, а 18 марта этого года. И посему, случившееся сейчас, всего лишь следствие с обязательным продолжением.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 137 6 22236 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Константин Эггерт: Сирийские горе-"союзники" сбили русский самолёт модели «Запорожец» Виноваты в этом сверхзвуковые F-16 ВВС Израиля, которые «прикрывались» российским самолётом, летящим со скоростью телеги…

5 790 6 210600 18.09
Kсирия, рф, израиль, мнения
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Мои выводы по итогам выборов Идея бойкота выборов — неправильная в нынешней ситуации. Наше участие заставляет систему ошибаться и сливать свой ресурс. Бойкот выборов нужен будет тогда, когда за ним последует взятие власти…

5 61 6 16484 18.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Новости

Израиль предупредил Россию о том, что поставка Сирии комплексов С-300 усилит напряженность в регионе Иерусалим будет и дальше защищать свои интересы, — сказал в телефонном разговоре с Владимиром Путиным премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху…

5 73 6 15737
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 65 6 7956 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 86 6 10682 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Блоги

МБХ медиа

Министерство фейков Разоблачаем «экспертизу» Минобороны видеороликов с «Буком» на Донбассе…

5 81 6 48831 18.09
Kминобороны, расследования, украина, рф, катастрофы, донбасс, события
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 107 6 15928 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Александр Кобринский «Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 5 созыва (фракция «Яблоко»)»

Россия как жертва войны Сирии и Израиля. Сирия не признает само существование Израиля, не принимает граждан с израильскими паспортами, запрещает своим гражданам поездки в Израиль…

5 52 6 13259 18.09
Kизраиль, сирия, политика, военные, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 424 6 60486 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 59 6 8419 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Интервью В круге СВЕТА

Дмитрий Орешкин Леонид Григорьев гости: Дмитрий Орешкин, Леонид Григорьев

Россия-Украина: вражда навек? Теперь для Украины расширяется дорога на Запад и в НАТО, ну а нам остается только их поливать через забор…

5 71 6 15845 18.09
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kрф, украина, видео
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8798 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены «В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…

5 32 6 5239 23.09
Kобщество, выборы, регионы, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 97 6 15869 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Арбат В этот раз речь идет о топониме, которое имеет татарское происхождение…

5 29 6 5003 21.09
Kязыки, передачи, образование, события

Популярное за неделю

Новости

КПРФ и ЛДПР могут наказать после успехов их кандидатов на региональных выборах Они нарушили правила политической игры и теперь могут разделить судьбу внесистемной оппозиции, сказал источник близкий к администрации президента…

5 21 6 17781
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 70 6 182845 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 34 6 14031 23.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 182 6 288044 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Чувство подозрения вызвала какая-то очень бурая реакция Кремля на убийство Захарченко. Путин выступил мгновенно, чуть ли ни со слезой на глазах…

5 91 6 151249 20.09
8читать ;смотреть
Kдонецк, охлобыстин, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7290176
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3672439

Сегодня в эфире