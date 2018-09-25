Алексей Навальный, не успев выйти на свободу, вновь оказался задержан
Его отправили под стражу еще на 20 суток.
Симоновский суд признал оппозиционера виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий, повлекшее вред здоровью человека. Речь идет об акции против повышения пенсионного возраста, которую сторонники Навального провели 9 сентября в Москве и ряде других городов России. При этом, сам оппозиционер не принимал в ней участие. В это время он отбывал свой предыдущий административный арест за акцию «Забастовка избирателей», прошедшую в январе. Согласно новому протоколу, политик разместил в интернете призывы выйти на митинг, который так и не был согласован. В столице шествие прошло от Пушкинской площади в сторону Кремля. Как говорится в материале, в ходе столкновения с силовиками были повреждены транспортные средства, в том числе полицейский автомобиль Toyota, травмы получили несколько сотрудников МВД.
Задержали Навального накануне рано утром, сразу при выходе из спецприемника и доставили в суд. Рассмотрение проходило без адвокатов, поскольку в ОВД «Даниловский» ему не предоставили возможности связаться с защитой. В переносе заседания ему отказали. На ознакомление со 150 страницами дела судья Елена Армяшина вместо запрашиваемых двух дней предоставила 20 минут.
В суде Навальный не признал своей вины. Он заявил, что данный административный материал составлен с целью возбудить в
дальнейшем уголовное дело.
Вчерашнее решение, как ожидается, будет обжаловано в Мосгорсуде.
Комментарии11
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post_v 25 сентября 2018 | 10:03
странно, что судья Елена Армяшина не посадила Шойгу за гибель Ил-20
johnbmw Евгений Большаков 25 сентября 2018 | 10:04
post_v: ей такого Иска никто не подал ...
luger_max_otto 25 сентября 2018 | 10:07
Она посадит за это Навального: сбившие самолет обезьяны прикрывались преступным бездействием отсиживающего Навального.
johnbmw Евгений Большаков 25 сентября 2018 | 10:03
АГОНИЯ режима всё Очевиднее ...
mikhail_spb_ 25 сентября 2018 | 10:03
Это месть кремлежуликов и их охранничка-золотова.
А судью - на мыло!
nf5096004 25 сентября 2018 | 10:12
mikhail_spb_: Золотова под суд не отдадут за откровенные угрозы, причем публичные. Юристы нашли в этом выступлении наговоренного на несколько статей. Но, как понимаю, Золотову и ему подобным можно все, а Навальному и всем нам - ничего. За лайк посадят.
tv_victim 25 сентября 2018 | 10:05
" Он должен был сидеть с самыми мелкими преступниками, а там было полно, вот он и попал к нам. Чего только он не принес из дому, чего только ему не присылали! Каким-то образом ему разрешили пользоваться своими харчами сверх тюремного пайка. И курить разрешили. Приволок он с собой два окорока, этакий здоровенный каравай хлеба, яйца, масло, сигареты, табак... Ну, словом, все, о чем только может человек мечтать."
Я. Гашек. "Похождения бравого солдата Швейка".
noxepy_88 25 сентября 2018 | 10:10
tv_victim: И даже туалетную бумагу)))
wattman 25 сентября 2018 | 10:10
Ленин первое время тоже то по тюрьмам, то по ссылкам...
А потом ничего: научился вовремя сматываться в Европу и в нужное время возвращаться.
protoukrop 25 сентября 2018 | 10:11
Человек с начала года по надуманным административным делам пробыл в тюрьме не меньше чем на свободе. И кто после такого поверит в распускаемые властью слухи о том, что Навальный это якобы проэкт Кремля.
protvik 25 сентября 2018 | 10:13
Навальный решил отсидеться, чтобы не участвовать в дуэли и сам попросил об аресте.