Алексей Навальный, не успев выйти на свободу, вновь оказался задержан

Его отправили под стражу еще на 20 суток.

Симоновский суд признал оппозиционера виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий, повлекшее вред здоровью человека. Речь идет об акции против повышения пенсионного возраста, которую сторонники Навального провели 9 сентября в Москве и ряде других городов России. При этом, сам оппозиционер не принимал в ней участие. В это время он отбывал свой предыдущий административный арест за акцию «Забастовка избирателей», прошедшую в январе. Согласно новому протоколу, политик разместил в интернете призывы выйти на митинг, который так и не был согласован. В столице шествие прошло от Пушкинской площади в сторону Кремля. Как говорится в материале, в ходе столкновения с силовиками были повреждены транспортные средства, в том числе полицейский автомобиль Toyota, травмы получили несколько сотрудников МВД.

Задержали Навального накануне рано утром, сразу при выходе из спецприемника и доставили в суд. Рассмотрение проходило без адвокатов, поскольку в ОВД «Даниловский» ему не предоставили возможности связаться с защитой. В переносе заседания ему отказали. На ознакомление со 150 страницами дела судья Елена Армяшина вместо запрашиваемых двух дней предоставила 20 минут.

В суде Навальный не признал своей вины. Он заявил, что данный административный материал составлен с целью возбудить в

дальнейшем уголовное дело.

Вчерашнее решение, как ожидается, будет обжаловано в Мосгорсуде.