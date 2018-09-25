Участники сделки с Ираном решили создать специальный финансовый механизм для расчетов с Тегераном в обход санкций США
Участники сделки с Ираном решили создать специальный финансовый механизм для расчетов с Тегераном в обход санкций США. Об этом говорится в совместном заявлении России, Великобритании, Франции, Германии и Китая. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини, в ближайшее время состоится еще одна встреча для обсуждения деталей.
На практике это будет означать, что европейские компании смогут торговать с Ираном, оставаясь открытыми для других партнеров.
Напомним, — весной этого года Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной сделке и о введении новых санкций в отношении этой страны.
Комментарии2
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pedrobutylkovich 25 сентября 2018 | 09:52
Бунт на корабле? Могиряку на гиляку...
jurmak 25 сентября 2018 | 10:07
По моему санкции налогаются за сам факт торговых отношений с Ираном, а не формат этих отношений