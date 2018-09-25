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09:32, 25 сентября 2018

В США назвали ошибкой решение России поставить комплексы С-300 Сирии

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон призвал Москву пересмотреть этот вопрос, поскольку данные поставки могут дестабилизировать ситуацию в регионе.
Болтон подчеркнул, что Израиль имеет право на самооборону от агрессивного поведения Ирана.
Напомню, — Россия решила поставить комплексы С-300 Сирии после того, как над Средиземным морем сирийские силы ПВО сбили самолет Ил-20 Вину за произошедшее Москва возложила на Израиль, который наносил авиаудары по  сирийской провинции Латакия.

Комментарии

19

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traxau_okurka 25 сентября 2018 | 09:35

Допускать к трону вора, который путем войн наращивает свое богатство - вот
, что было ошибкой.

rpmcmurphy 25 сентября 2018 | 09:39

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон призвал Москву пересмотреть этот вопрос, поскольку данные поставки могут дестабилизировать ситуацию в регионе...

Оборонительное оружие может привести к дестабилизации? Цинизм и лживость Джона Болтона просто зашкаливают.

arye_11 25 сентября 2018 | 09:40

rpmcmurphy:
Наивные израильские генералы полетели в Москву с кипами документов - снимков, расшифровок, хронометражей...
Доказывать они полетели.
Не учли того факта, что в Москве уже все "доказали" заранее - Российский самолет сбит российской ракетой из российской системы и с большой долей вероятности российским же оператором. Но виноват Израиль!!!
Не учли израильские генералы ментальности российских генералов. Если российский генерал по собственной безалаберности влип и под его задницей начинает дымиться, то он подставит кого хочешь - хоть правого, хоть неправого, хоть виноватого, хоть невиноватого, хоть причастного, хоть непричастного...

rpmcmurphy 25 сентября 2018 | 09:44

arye_11:

Тупые ханаанцы даже дурачками прикинуться не могут, все их отмазки смешны и однотипны - "Ходорковский сам у себя нефть украл", "Навальный вес лес в Кирове украл", "Серебренников украл спектакль, который все видели" и тд. и тп.

edyunia 25 сентября 2018 | 09:52

rpmcmurphy: \\Тупые ханаанцы\\
Правильно писать "хананеи", а сам-то ты служил в вооружённых силах?

pedrobutylkovich 25 сентября 2018 | 10:07

edyunia: Кто же его туда возьмёт то - картавого, да ещё страдающего плоскостопием и энурезом? Этим только в хомячки!

tunis 25 сентября 2018 | 09:57

arye_11: это точно.
Был интересный факт. Донбасс, русская банда военных попалась в ловушку украинцев. В банде были офицеры старших званий и 18-летние призывники, в частности. Когда началось крошево, русский старший офицер грамотно прикрылся 18-летним пацаном. От пацана осталось решето, а офицер, человек русской чести, попал в плен практически невредимым.

(комментарий скрыт)

michael_c 25 сентября 2018 | 10:03

В мае 2005 года Россия списала Сирии $9,782 млрд из $13,4 млрд долга . Сколько Сирия должна на сегодняшний день , можно только догадываться .
p.s. Компенсации/пенсии за убитых в Сирии россиян , ясное дело не учитывается . "Восстановление" Сирии , тоже будет за счёт России ...

elloi 25 сентября 2018 | 10:04

arye_11:Вы, конечно, правы. Но как засуетились подхалимы Путина, в частности-------главный подхалим Путина в России Владимир Соловьев. Естественно, он верит КАЖДОМУ теперь слову не только Путина, но и российских генералов в Сирии. Неужели ни Путина, ни этих самых генералов не ловили, скажем так мягко, на неточностях ? И, самое смешное, что Россия вместе с Соловьевым не только обвиняют Израиль, но и сами себя назначили уже в судьи Израиля и уже решили, что Израиль должен делать. Надеюсь, как израильтянин, что израильское руководство не превратиться в коллективного пуделя Путина------Соловьева-----Кедми. Есть 2 версии этого прискорбного происществия : российское и израильское. И какая из этих версий объективно говоря, ближе к правде, может решить только объективный и нейтральный суд, а не самозванные прокуроры из России. И лично я израильской версии случившегося верю гораздо больше , чем российской. Несмотря на вопли Соловьева. Соловьев же в очередной раз себя опозорил.
И об израильском гражданстве. Насколько я знаю, евреям, притендующим на израильское гражданство и, при этом, вредящим интересам Израиля, израильское гражданство могут и не дать. Соловьеву стоит об этом помнить. Тем более живя в стране, в которой юдофобство вседа было весьма массовым и популярным явлением, и это юдофобство в России с каждым днём усиливается.

slesar_ev 25 сентября 2018 | 10:09

данные об обстановке в воздухе -
https://www.youtube.com/channel/UCQGqX5Ndpm4snE0NTjyOJnA

oleg_kievlyanin 25 сентября 2018 | 10:06

rpmcmurphy: //Оборонительное оружие может привести к дестабилизации? Цинизм и лживость Джона Болтона просто зашкаливают.//
Почему же Москву так беспокоят системы ПРО, размещаемые в восточноевропейских странах блока НАТО?

slesar_ev 25 сентября 2018 | 10:12

oleg_kievlyanin: в этих системах ПРО используются пусковые установки в которые можно зарядить УДАРНЫЕ Томагавки для нападения.

sinoptik2016 25 сентября 2018 | 09:39

traxau_okurka: власть это отражение народа. Кого не допустишь, начнет воровать т врать. А честному даже слово сказать не дадут

davi__koloradov 25 сентября 2018 | 09:48

"Это больше, чем преступление: это ошибка." (c) рашка снова обделамшись.

tunis 25 сентября 2018 | 09:54

Да уж
"Это больше, чем преступление,- это ошибка".

Интересно, что даже проклятые пиндосы больше переживают об отправляемой под нож русском поголовье, чем его вожди.

Вообще - при полном одобрямсе всего поголовья... ну ладно... расходуй их, Вова. Бабы уже новых не народят.

mppv 25 сентября 2018 | 09:55

Заявление Болтуна следует переводить с языка дипломатии:
Очень правильное решение.

pedrobutylkovich 25 сентября 2018 | 10:04

Израиль имеет право защищаться от Ирана и Иран и Сирия имеют право защищаться от агрессии Израиля. О чем вообще базар?

rus095 25 сентября 2018 | 10:08

система ПВО С-300 это оружие обороны- не надо летать над чужой страной и не будет никаких последствий. Сирия как и любая другая стран имеет право сбивать чужие военные самолеты на сове территории. Теперь и пиндосы и евреи сто раз подумают прежде чем бомбить Сирию.

michael_c 25 сентября 2018 | 10:11

rus095: Сто раз подумают и уничтожат С-300 после передачи сирийцам ...

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