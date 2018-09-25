На Алтае продолжится громкий процесс по делу Марии Мотузной
Ее обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих за публикации картинок в соцсети Вконтакте.
В Индустриальном районном суде Барнаула заслушают показания свидетелей защиты. На прошлых заседаниях допрашивали студенток местного колледжа, которые по просьбе силовиков осматривали те самые снимки со страницы Мотузной в интернете. Одна из них заявила, что учащихся часто привлекают понятыми в качестве практики.
Перед участниками процесса выступил бывший молодой человек девушки. С его слов, подсудимая – атеистка, никогда не высказывалась отрицательно по поводу религии или о других расах. Показания дали также свидетельницы, по заявлению которых завели уголовное дело за мемы. По просьбе Дарьи Исаенко и Анастасии Битнер заседание прошло в закрытом режиме из-за опасения за их жизнь.
В Барнауле по схожему делу судят Даниила Маркина за мемы в альбоме «Вконтакте». Процесс возобновится в октябре.
Комментарии2
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kunst54 25 сентября 2018 | 09:54
Судебные ведовские процессы еще 500 лет назад являлись непременным атрибутом охоты на ведьм.
curious69_ 25 сентября 2018 | 10:08
Истинные враги ВОРОВСКОГО государства это - АТЕИСТЫ. Потому что им невозможно запудрить мозги религиозной пропагандой, начиная от 100% БЕЗУСЛОВНОГО авторитета мусульманских мулл и заканчивая христианским постулатом , что вся власть от бога.
Религия - ОПИУМ для народа. Одно из редких выражений Ленина , с которым я согласен на 100%.