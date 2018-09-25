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09:30, 25 сентября 2018

Политик Алексей Навальный должен будет провести еще 20 суток в спецприемнике

Симоновский суд Москвы минувшим вечером признал его виновным в призывах к несогласованной акции 9 сентября. Ранее он уже провел 30 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.
В суде Навальный сказал, что дело против него сфабриковано. Он считает, что следующим шагом будет возбуждение против него уголовного дела.

Комментарии

21

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johnbmw Евгений Большаков 25 сентября 2018 | 09:32

... ЧЕМ ответит Гражданское Общество? ....

rpmcmurphy 25 сентября 2018 | 09:36

Симоновский суд Москвы минувшим вечером признал его виновным в призывах к несогласованной акции 9 сентября...

Всё правильно, не надо было призывать жидов на несанкционированную акцию в день выборов. В нормальной стране, А.Навального осудили бы за преднамеренный срыв выборов.

johnbmw Евгений Большаков 25 сентября 2018 | 09:37

rpmcmurphy: огласите ВЕСЬ список таких "В нормальной стране" ...
вместе по ржём!

ivfn 25 сентября 2018 | 09:50

rpmcmurphy:
Качая сиськи в силиконе,
Читает новый протокол,
Десятисуточник в законе,
Авторитет начальных школ. :-)

serge_moro 25 сентября 2018 | 09:54

ivfn: Воевать с собственным народом пока никому не удавалось. Все диктаторы терпели поражения. А Коротышка тем паче проиграет вдрызг и очень быстро своему самому терпеливому и многострадальному народу. Население превращается в единый народ,когда другого выхода нет. Население автоматически становится одним целым,когда уже дошло до всех,что страна захвачена врагами России,бандитами, кровожадными убийцами и тварями ,которые продали свою совесть и .честь.

Победа будет за народом.!!! За Коротышку воевать никто не будет . Идиотов становится с каждым днем все меньше и меньше.

ivfn 25 сентября 2018 | 09:58

serge_moro:
Род занятий
IP service
Место работы
Budapesht IP
город
Венгрия, Budapesht

МДА!!!!!!

tks 25 сентября 2018 | 09:52

rpmcmurphy: А у вас жиды давно врагами то стали?

(комментарий скрыт)

ivfn 25 сентября 2018 | 10:10

rpmcmurphy:
//В суде Навальный сказал, что дело против него сфабриковано//
Натыркал в поисковике
призыв навального на митинг 9 сентября
Нашлось 38 тыс. результатов
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Встретиться после школьных летних каникул Алексей Навальный предложил на несанкционированных митингах в единый день голосования.

Загорелый и отдохнувший Алексей Навальный призвал своих юных активистов и их родителей выйти на новые протестные акции 9 сентября. По сложившемуся обычаю митинги снова будут несогласованные, а значит снова будут задержания, слезы и ремень от родителей
"Мы все равно пойдем. Ну хорошо, они могут задержать тысячу человек. Наверное, по всей стране могут задержать 3 тысячи человек, 5 тысяч человек. И наплевать! Нам все равно, что ты нас пугаешь задержаниями. Но ты же не можешь посадить сотню тысяч человек", — обратился Навальный к некоему анонимному собеседнику.

Кто и что сфабриковал???? Однако

alexsokoll 25 сентября 2018 | 09:39

johnbmw:

Почему сияна не в колонию отправили?

У него условный срок и два административных правонарушения - вперёд в кооонию

johnbmw Евгений Большаков 25 сентября 2018 | 09:41

alexsokoll: ВРЕДИТЕЛИ в суде и во ВСИН? вы об этом??????

alexsokoll 25 сентября 2018 | 09:48

johnbmw:

Вредители ???

Крыша у сисяна крутая - на Путина работает, сливает протест.

johnbmw Евгений Большаков 25 сентября 2018 | 09:51

alexsokoll: так РАССТРЕЛЯТЬ их!!! и дело с концом!!!!

tks 25 сентября 2018 | 09:50

johnbmw: Лайками и репостами... Чем ещё может ответить то, чего нет?..

plank1957 25 сентября 2018 | 09:37

Ну, ну форменный бардак! Тут подлые янки с мерзкими бриттами на нас санкции накладывают, а Навальному всего 20 суток? А где же статья за измену Родине?

ivfn 25 сентября 2018 | 09:53

plank1957:
? А где же статья за измену Родине?//
Сударь, с вами все нормально???

kunst54 25 сентября 2018 | 09:40

Суд нисколько не волнует и не интересует, почему режим не согласовал народную акцию протеста против жульничества и грабежа. Потому что суд защищает интересы жуликов и грабителей.

alexsokoll 25 сентября 2018 | 09:51

kunst54:

Причём тут народная акция против жульничества и грабежа?

У сисяна акции миньонов за 20 000 евро от евросуда.
А сисян всегда на нарах!
:))))
Парашный воддь школоты и маргиналов с бандеростана.
:)

(комментарий скрыт)

tks 25 сентября 2018 | 09:55

Putlerismus Ordinaris Vulgaris.

ixy7 25 сентября 2018 | 09:59

Пусть посидит, петух, очко своё подготовит к aнaльным карам перед встречей с золотвым))

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nenepaletz 25 сентября 2018 | 10:11

Судья, не признающий Конституцию страны, от имени которой он осуществляет правосудие, не имеет права называться судей.
СУДЬЮ ПОД СУД !!!

kazlevich1949 25 сентября 2018 | 10:13

Юстас Алексу... "Я требую продолжения банкета"... Таки а этот "спецприёмник" на 20 суток я таки думаю уже не на Канарах или Гавайях, а где нибудь для экзотики в бунгало на Бали будет располагаться??? Расщедрился что-то Владимир Владимирович на премиальные за преданную работу со своего барского плеча.
СМИ: "Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел заявила о планах внешней разведки расширить масштабы сбора информации о «сложных странах». Об этом она рассказала в своем первом публичном выступлении, сообщает NBC News. Как отмечает телеканал, такая формулировка используется ЦРУ, когда речь идет о России, Китае, Иране и Северной Корее. По словам Хаспел, усилия США по борьбе с этими «трудными проблемами» затмевались борьбой с терроризмом. После ее назначения на должность директора ЦРУ разведка активнее будет инвестировать средства в сбор информации. Хаспел признала, что ЦРУ планирует увеличить число американских разведчиков за границей и уделить особое внимание обучению агентов иностранным языкам".
И нечто подобное и тоже для России и Британская разведка хочет увеличить количество своих рекрутов с 500 до 2000 - поэтому поверьте старому "аналитику в отставке", если вам согласно вышесказанному предложит работу в России или ЦРУ или Британская разведка, то не раздумывая соглашайтесь с американским предложением, потому как от Джинаы Хаспел вы точно и сполна, как Навальный от Путина, получите с премиальными деньги за работу, а вот от Британской разведки... пардон: "от мёртвого оса уши"! Спасибо за внимание...

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