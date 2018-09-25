Политик Алексей Навальный должен будет провести еще 20 суток в спецприемнике

Симоновский суд Москвы минувшим вечером признал его виновным в призывах к несогласованной акции 9 сентября. Ранее он уже провел 30 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.

В суде Навальный сказал, что дело против него сфабриковано. Он считает, что следующим шагом будет возбуждение против него уголовного дела.