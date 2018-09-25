Полузащитник мадридского «Реала» Лука Мудрич стал лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА
Лучшим тренером назван Дидье Дешам — он работает со сборной Франции. Лучшим вратарем признан бельгиец Тибо Куртуа, выступающий за «Реал».
Лучший гол по версии ФИФА забил нападающий Ливерпуля Мохамед Салах команде Эвертон в декабре 2017 года.
Комментарии3
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sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 09:10
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
sinoptik2016 25 сентября 2018 | 09:12
Согласен, он и на ЧМ показал себя, как лучший
jblack2 25 сентября 2018 | 09:20
Мудрич - душка и настоящий народный любимец этого чемпионата. Работать на таких скоростях дано далеко не каждому. Он ярок сам по себе, но остаётся командным игроком...