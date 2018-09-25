Полузащитник мадридского «Реала» Лука Мудрич стал лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА

Лучшим тренером назван Дидье Дешам — он работает со сборной Франции. Лучшим вратарем признан бельгиец Тибо Куртуа, выступающий за «Реал».

Лучший гол по версии ФИФА забил нападающий Ливерпуля Мохамед Салах команде Эвертон в декабре 2017 года.