В деле о расследовании по России, которое ведет спецпрокурор Боб Мюллер, случился самый крупный политический кризис — почти случился. Замгенпрокурора США Род Розенштайн, курирующий расследование, подал в отставку. Но пока в должности остается.

Род Розенштайн, курирующий расследование Мюллера с тех пор, как генпрокурор США Джефф Сешнс взял в деле самоотвод, сегодня утром (в понедельник утром) подал в отставку. Отставка — или в добровольной форме или в форме увольнения, была ожидаема после скандала, который разразился на прошлой неделе. Газета Нью Йорк Таймс сообщила, со ссылкой на меморандумы экс-главы ФБР Эндрю Маккейба, что Розенштайн хотел установить прослушку на президента Трампа и предлагал применить к нему 25-ую поправку к Конституции — которая позволяет Администрации США сместить президента с должности единогласным решением в случае несоответствия занимаемой им должности.

Розенштайн выпустил опровержение, но Дональд Трамп пообещал новые увольнения в ФБР с целью избавиться от «затяжного зловония».

Расследование Нью-Йорк Таймс стал идеальным подарком для Трампа, который все последние два года называется расследование Мюллера охотой на ведьм и призывает его прекратить.

Несмотря на то, что все остальные материалы газеты Трамп называет исключительно фейк ньюз, про репортаж о Розенштайне он такого не сказал.

В понедельник утром Розенштайн был вызван повесткой в Белый Дом. Спустя некоторое время стало известно, что он подал в отставку. Но позднее Белый Дом сообщил, что Розенштайн пока остается в должности, а в четверг встретится с президентом Трампом. Сам Трамп заявил, что ждет фактов по обвинениям в адрес Розенштайна.