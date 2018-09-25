В деле о расследовании по России, которое ведет спецпрокурор Боб Мюллер, случился самый крупный политический кризис
В деле о расследовании по России, которое ведет спецпрокурор Боб Мюллер, случился самый крупный политический кризис — почти случился. Замгенпрокурора США Род Розенштайн, курирующий расследование, подал в отставку. Но пока в должности остается.
Род Розенштайн, курирующий расследование Мюллера с тех пор, как генпрокурор США Джефф Сешнс взял в деле самоотвод, сегодня утром (в понедельник утром) подал в отставку. Отставка — или в добровольной форме или в форме увольнения, была ожидаема после скандала, который разразился на прошлой неделе. Газета Нью Йорк Таймс сообщила, со ссылкой на меморандумы экс-главы ФБР Эндрю Маккейба, что Розенштайн хотел установить прослушку на президента Трампа и предлагал применить к нему 25-ую поправку к Конституции — которая позволяет Администрации США сместить президента с должности единогласным решением в случае несоответствия занимаемой им должности.
Розенштайн выпустил опровержение, но Дональд Трамп пообещал новые увольнения в ФБР с целью избавиться от «затяжного зловония».
Расследование Нью-Йорк Таймс стал идеальным подарком для Трампа, который все последние два года называется расследование Мюллера охотой на ведьм и призывает его прекратить.
Несмотря на то, что все остальные материалы газеты Трамп называет исключительно фейк ньюз, про репортаж о Розенштайне он такого не сказал.
В понедельник утром Розенштайн был вызван повесткой в Белый Дом. Спустя некоторое время стало известно, что он подал в отставку. Но позднее Белый Дом сообщил, что Розенштайн пока остается в должности, а в четверг встретится с президентом Трампом. Сам Трамп заявил, что ждет фактов по обвинениям в адрес Розенштайна.
Комментарии6
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gonduras_on_colima 25 сентября 2018 | 09:36
// Род Розенштайн, курирующий расследование Мюллера с тех пор, как генпрокурор США Джефф Сешнс взял в деле самоотвод, сегодня утром (в понедельник утром) подал в отставку. //
Розенштайн в отставку не подавал, это раз.
Его увольнение в плане расследования Трампу уже ничего хорошего не даст - слишком всё далеко зашло, и это два.
Процедура назначения преемника весьма сложная, а только он может уволить Мюллера, и это три.
Это всё, если начнёт реально прокручиваться, однозначно потянет на препятствование правосудию, а это статья уголовного кодекса, и это четыре.
buzukin1905: // Волки от испуга кушают друг друга :) //
И только на России Чайка, друг Цапков, спокойно сидит на своём месте хрен знает сколько лет и курирует своих сынков ЛСДУ3 и ЙФЯУ9.
Уже дошло или ещё добавить?
Демократия, удило ватное, это выборность, сменяемость и разделение власти. Запиши, а то забудешь, не надейся на дырявую память.
rus095 25 сентября 2018 | 09:56
gonduras_on_colima: вот скажите уважаемый ,вы про Россию и ее руководство в любой пост пишите? При чем тут Чайка и Цапков- тут речь идет о спецпрокуроре США. Вы по ходу совсем ушибленный на всю голову- у вас это уже навязчивая идея -Россия. Вам бы батенька к психиатру сходит надо. У вас явный МДП(маниакально депрессивный психоз).
buzukin1905 25 сентября 2018 | 09:11
Волки от испуга кушают друг друга :) И вот именно это и есть эталон демократии!
perectukin 25 сентября 2018 | 09:14
Еврей еврея не обидит. Путин и Абрамович могут спать спокойно.
kara 25 сентября 2018 | 09:25
Ждем Карину!
А так интересно- фейкньюз не назвал, но ФАКТЫ потребовал еще и лично захотел встретиться
venmud 25 сентября 2018 | 09:28
А у нас все спокойно. За стабильность и повышение всего. Стоя. Ура!!!