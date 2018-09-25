Пять стран-участниц ядерной сделки с Ираном подтвердили, что соглашение останется в силе
Они также заявили, что Тегеран выполняет все условия.
Соглашение с Исламской республикой Франция, Германия, Россия, Великобритания и Китай не разорвут. В отличие от США. Об этом говорится в заявлении, принятом на заседании пятерых участников сделки. Документ подписали в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тегеран полностью выполняет обязательства в соответствии с ядерным соглашением, озвучила решение пяти стран глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Участники сделки готовы и дальше развивать деловые связи с Ираном, в том числе покупать у него нефть и газ. Необходимо защищать компании, которые будут этим заниматься, от санкций США, говорится в заявлении. Планируется создать механизм для обхода ограничительных мер и расчётов с Ираном. США в мае вышли из ядерной сделки, заключённой больше трёх лет назад. Президент Трамп назвал соглашение плохим и вернул санкции, введённые до подписания ядерной сделки. Все компании до 4 ноября должны прекратить сотрудничество с Исламской республикой в области углеводородов и в том числе отказаться от закупок иранской нефти.
Президент Ирана Хасан Рухани исключил возможность встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Иранцы не могут игнорировать враждебные действия США в отношении нашей страны, приводит слова Рухани телеканал Press TV.
Комментарии3
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vitfom 25 сентября 2018 | 09:21
Смешно. Россия под санкциями США, Китай под санкциями и в торговой войне, если можно этим назвать подати назначенные США, на что он ничем ответить не может. И вот собрались они, подтянули либеральных слабаков из Европы, и решили, что смелые, что хуже не будет. Есть у Трампа колотушки в запасе - настучит по головам.
nikmart001 25 сентября 2018 | 09:37
vitfom: Вам надо послушать более прогрессивных аналитиков. Весь мир идет к созданию новых экономических зон, и во главе этого процесса стоит сам Трамп.
И напрасно вы Англию и Германию слабаками называете, они тоже пытаются получить экономическую независимость от Америки.
michael_c 25 сентября 2018 | 09:26
"Кормление людоедов" (на свою голову) , в традициях Европы ...