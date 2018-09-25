Пять стран-участниц ядерной сделки с Ираном подтвердили, что соглашение останется в силе

Они также заявили, что Тегеран выполняет все условия.

Соглашение с Исламской республикой Франция, Германия, Россия, Великобритания и Китай не разорвут. В отличие от США. Об этом говорится в заявлении, принятом на заседании пятерых участников сделки. Документ подписали в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тегеран полностью выполняет обязательства в соответствии с ядерным соглашением, озвучила решение пяти стран глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Участники сделки готовы и дальше развивать деловые связи с Ираном, в том числе покупать у него нефть и газ. Необходимо защищать компании, которые будут этим заниматься, от санкций США, говорится в заявлении. Планируется создать механизм для обхода ограничительных мер и расчётов с Ираном. США в мае вышли из ядерной сделки, заключённой больше трёх лет назад. Президент Трамп назвал соглашение плохим и вернул санкции, введённые до подписания ядерной сделки. Все компании до 4 ноября должны прекратить сотрудничество с Исламской республикой в области углеводородов и в том числе отказаться от закупок иранской нефти.

Президент Ирана Хасан Рухани исключил возможность встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Иранцы не могут игнорировать враждебные действия США в отношении нашей страны, приводит слова Рухани телеканал Press TV.