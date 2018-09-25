Жильцы дома в Саратове, где произошел пожар, вернулись в свои квартиры
Как сообщили ТАСС в МЧС, при этом в доме отключены газ и электроэнергия.
Возгорание возникло накануне на 10-м этаже. Были эвакуированы более 70 человек. В результате пожара один человек погиб, пятеро пострадали. Что явилось причиной пожара пока неизвестно. В МЧС не подтверждают версию о неисправности газовой плиты в одной из квартир.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ghazaryan_s 25 сентября 2018 | 09:51
//Жильцы дома в Саратове, где произошел пожар, вернулись в свои квартиры//
Что за ерунда?