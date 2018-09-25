Политик Алексей Навальный получил еще 20 суток административного ареста
Так решил Симоновский суд столицы, рассмотревший дело о призывах к несогласованной акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября.
Навального признали виновным в публикации анонса акции, а также твита и видеоролика.
Ранее полиция составила на политика административный протокол за нарушения при проведении митинга, которые повлекли за собой причинение вреда здоровью человека или имуществу. В суде Навальный сказал, что дело против него сфабриковано, а судья Елена Армяшина должна уйти со своего поста
Политика задержали минувшим утром на выходе из спецприемника, где он отбывал 30 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.
Комментарии18
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post_v 25 сентября 2018 | 09:03
огласите послужной список судьи!
ведь вчера говорили, что судья Армяшина ушла в отставку в Ростовском суде в 2017 году
или в России в каждом городе есть судья Елена Армяшина?
johnbmw Евгений Большаков 25 сентября 2018 | 09:14
... ЧЕМ ответит Гражданское Общество? ....
parasuk_ 25 сентября 2018 | 09:31
johnbmw: Если под го понимать секту любителей навального, то оно ответит невиданным бурлением в интернете :)
rus095 25 сентября 2018 | 10:00
johnbmw: общество отвечает( во всяком случае более 70% общества) :Так этому мерзавцу и Йельскому выкормышу за решеткой самое место. Выйдет надо его еще разочков десять на 30 суток посадит.
serge_moro 25 сентября 2018 | 09:03
Воевать с собственным народом пока никому не удавалось. Все диктаторы терпели поражения. А Коротышка тем паче проиграет вдрызг и очень быстро своему самому терпеливому и многострадальному народу. Население превращается в единый народ,когда другого выхода нет. Население автоматически становится одним целым,когда уже дошло до всех,что страна захвачена врагами России,бандитами, кровожадными убийцами и тварями ,которые продали свою совесть и .честь.
Победа будет за народом.!!! За Коротышку воевать никто не будет . Идиотов становится с каждым днем все меньше и меньше.
johnbmw Евгений Большаков 25 сентября 2018 | 09:10
sofia___maltceva: уймись уже, Швабра!
kokeshi 25 сентября 2018 | 09:29
johnbmw: не расстраивайтесь))) Ведь уже объяснили , что это Золотов Путину пишет секретные послания, от жены шифруется.
pretender__ 25 сентября 2018 | 09:12
sofia___maltceva: А правда ты Армяшина?
croaker 25 сентября 2018 | 09:18
Один раз посадили,чтобы сорвать организованное им шествие в день выборов, теперь сажают на всякий случай, чтобы не организовал "подарок" Путину в день рождения 7 октября. Вот и вся причина.
markdim 25 сентября 2018 | 09:19
"Эх Лёха, Лёха...". Опять накосячил :(
protoukrop 25 сентября 2018 | 09:21
Зачем так откровенно гнобить человека? Ведь давно известно что русский народ всегда с симпатией относится к тем кого гнобит и бьет власть. Ленина тоже власть ссылала и гнобила, брата его повесила, и чем в итоге все кончилось для верхушки страны известно.
plank1957 25 сентября 2018 | 09:21
Полная неадекватность режима! С таким же успехом Навального можно судить за введение санкций против РФ.
krestianin_067rus Михаил Никитин 25 сентября 2018 | 09:22
Страшно подумать что будет, если Навальный, вдруг, пукнет! :(( Сразу десят лет расстрела... Уж, не позорились бы так!
buva53 25 сентября 2018 | 09:22
Люди, да что же вы так нервничаете?
Посадят Навального, или выпустят - в вашей жизни ничего не изменится. Ваша жизнь изменится, если вы когда-нибудь отважитесь не дать Навального посадить.
plank1957 25 сентября 2018 | 09:33
buva53:
Однажды это уже было, только потом ничего не было.
protoukrop 25 сентября 2018 | 09:48
plank1957: Как же не было, Навальному по жалобе прокуратуры реальный срок на следующий день поменяли на условный, чего никогда не было и уверен никогда и не будет в российской судебной практике.
yazva_sibirskaya 25 сентября 2018 | 09:38
Что, граждане судьи, думаете, вы умирать не будете? Еще и как будете! И пусть земля вам стекловатой будет!
sam2018 25 сентября 2018 | 09:48
Навальный банальный провокатор. Оппозиционные партии провели митинги до и после выборов и особых проблем не было. Ему же надо показать в глазах запада непримеримого борца за власть и надеясь на его поддержку в виде санкций и информационной войны. Поэтому за него и заступаются,негодуют, понимая что без внутренней борьбы давления запада не достаточно.