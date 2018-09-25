В следующем году в России могут повыситься цены на одежду и обувь
Как сообщает РБК, это станет следствием ослабления курса рубля и повышением ставки НДС с 18 до 20%. В бюджетном сегменте повышение цен может составить до 10%, а в так называемом премиальном – до 20%.
Комментарии12
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gregor 25 сентября 2018 | 08:50
В следующем году в России могут повыситься цены на одежду и обувь
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На белые тапочки будет большой спрос .
ostapba 25 сентября 2018 | 08:52
Так и не проблема же..
На лыко и рогожу цена не изменится.
А гимностерки выдадут бесплатно даже..
ostapba 25 сентября 2018 | 08:56
.....ла́поть — низкая обувь, распространённая на Российской Федерации в старину, и бывшая в широком употреблении в сельской местности до 1930-х, сплетённая из древесного лыка (липовые, вязовые, ивовые и другие берёсты или пеньки. Для прочности подошву подплетали лозой, лыком, верёвкой или подшивали кожей. Лапоть привязывался к ноге оборами (шнурками, скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти).
Лапти отличались крайне низкой себестоимостью, ввиду обилия материала и простоты изготовления (мужчин с детства учили плести лапти и в дальнейшем сноровка позволяла изготавливать такую обувь буквально «между делом»), и недолговечностью, с неприхотливостью в уходе дезодорантами.
Даже..
rom8883 25 сентября 2018 | 08:56
Не думаю что цены повысятся на одежду и обувь. Цены повысятся на всё. Они и так постоянно повышаются. Особенно на продукты питания.
prapor111 25 сентября 2018 | 09:05
rom8883:
Можно фамилию редактора, дающего такие дебильные заголовки.
Я вот точно утверждаю.
В следующем году, лето будет длится 92 дня. А цены растут всегда, больше или меньше, но растут.
zibex_019 25 сентября 2018 | 09:02
А на что цены не повысятся?
skvorec58 25 сентября 2018 | 09:04
Безмозглых идиотов держит лохматый в отделе новостей на сайте. Цены растут постоянно, причем, на всё . Не заметили, не?
yralez 25 сентября 2018 | 09:17
Путин принял Россию с тракторами, а оставит в лаптях.
perectukin 25 сентября 2018 | 09:24
Где этих дебилов учили ?
Сначала подорожают соль, спички, мука и керосин....
Портки можно заштопать, а лапти самому сплести.
А в остальном все верно, жрать будет скоро нечего , вернее купить не на что, работы то нет в регионах , а теперь еще и пенсии отменили ю
wuwer 25 сентября 2018 | 09:30
Всё для благо народа ... и НДС ..и повышение цен....повышение пенсионного возраста
Всё Россию и дохлую экономику хотят поднять с колен...
а они (заразы такие) ... отбрыкиваются...типа, лёжа удобнее
А может воровать перестать?...нее? ...скрепы мешают?
ulagai 25 сентября 2018 | 09:51
А при старике Кабаеве по другому быть не может.
abuvgrobu 25 сентября 2018 | 10:13
Страна под предводительством пупуева встаёт с колен..