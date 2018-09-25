Госдума намерена увеличить более чем вдвое штрафы за выращивание конопли
Для физических лиц до 4 тысяч рублей, а для юридических — до 100 тысяч рублей.
Будет рассмотрен соответствующий законопроект в первом чтении. Это инициатива парламента Кабардино-Балкарии. В этой республике в силу географических и климатических факторов созданы благоприятные условия для роста наркосодержащих растений.
Проект закона был поддержан правительством России.
Комментарии5
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yralez 25 сентября 2018 | 08:57
За самогон штраф на первы1 раз от 30 до 50 тысяч, повтороно уголовная статья и штраф от 100 000 руб.
Наркотой заниматься выгоднее.......и государство поощряет.
А за что на самогонщиков так взьелись ?
Что налоги не платят и кое-как выживают ?
merelymy 25 сентября 2018 | 09:23
Софи прекратите ласково раскачивать лодку!
Владимир Владимирович ясно заявил, что пришло время поднять пенс ионный и тянуть с принятием решения нельзя!
Большинство россиян поддерживает решение о поднятии.
И ваше предложение как нельзя к стати и тоже будет рассмотрено с благодарностью.
cromwel 25 сентября 2018 | 09:05
А кто диппочтой по 400 кг наркоту возит тоже штрафиком отделается?
nehoroshiy 25 сентября 2018 | 09:12
А что они хотели? Человек должен быть занят чем-то интересным, полезным и прибыльным. А если вы поднимаете пенсионный возраст с символической зарплатой да ещё и при этом налоги повышаете. Многие молодые будут искать средства прятаться в "нирвану".
ulagai 25 сентября 2018 | 09:55
Зато ввоз кокоши бесплатный,от 400 кг.