Госдума намерена увеличить более чем вдвое штрафы за выращивание конопли

Для физических лиц до 4 тысяч рублей, а для юридических — до 100 тысяч рублей.

Будет рассмотрен соответствующий законопроект в первом чтении. Это инициатива парламента Кабардино-Балкарии. В этой республике в силу географических и климатических факторов созданы благоприятные условия для роста наркосодержащих растений.

Проект закона был поддержан правительством России.