В США назвали ошибкой решение России поставить комплексы С-300 Сирии
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон призвал Москву пересмотреть этот вопрос, поскольку данные поставки могут дестабилизировать ситуацию в регионе.
Болтон подчеркнул, что Израиль имеет право на самооборону от агрессивного поведения Ирана.
Напомню, — Россия решила поставить комплексы С-300 Сирии после того, как над Средиземным морем сирийские силы ПВО сбили самолет Ил-20 Вину за произошедшее Москва возложила на Израиль, который наносил авиаудары по сирийской провинции Латакия.
Комментарии18
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kottigr1 25 сентября 2018 | 08:50
РФ решила наверное свезти весь свой более-менее исправный военный автохлам в Сирию на утилизацию..
traxau_okurka 25 сентября 2018 | 08:50
kottigr1: Всё-таки Россия выводит постепенно свои войска из Сирии. Буквально несколько дней назад были выведены еще 15 военнослужащих.
stefford 25 сентября 2018 | 09:09
traxau_okurka: И чайник сказал утюгу:
"Ты слышал Сергея Шойгу?
Он этим сирийским артистам
Подарит систему С-300!"
И заплакали блюдца:
"Сколько ИЛов теперь наебнутся?"
И сказала им в ответ кочерга:
"Ох, боюсь, что вот теперь - дофига!"(c)
luger_max_otto 25 сентября 2018 | 08:54
Тут другое. Реакцией на это заявление будет традиционное- "и что мы будем иметь, если не поставим обезьянам эти гранаты?"
vezdehod 25 сентября 2018 | 09:08
Думаю, что Израиль проверит их на "вшивость" - да и американцы проявят свой интерес.
Будем наблюдать.
shicotus_live 25 сентября 2018 | 09:05
kottigr1: Угу! если не считать того, что в Сирии прошли боевые около 200 новейших систем вооружений))
kottigr1 25 сентября 2018 | 09:46
shicotus_live: Все новейшие системы МО РФ отличаются от старейших, только покраской новым суриком..
Один раз Израиль уже испытал все "новейшие системы вооружения СССР", превратив их в хлам.. Может и повторить.
shicotus_live 25 сентября 2018 | 09:54
kottigr1: : Все новейшие системы МО РФ отличаются от старейших, только покраской новым суриком......
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))))))))))))))))))) спасибо, поржал!)) Лучшая тупая шутка этого дня))))
dmitry17___17 25 сентября 2018 | 09:54
shicotus_live: Прошли, но мимо.
С-200 сирийскую (пущенную по Ил-20) сбить не смогли.
Скоро еще чего - нибудь не смогут.
severino 25 сентября 2018 | 09:18
kottigr1: то-то США так забеспокоились из-за хлама. А уж Израиль...
condor00 25 сентября 2018 | 08:54
Он только подстегнул своим заявлением Путина.
drgonish 25 сентября 2018 | 08:56
[В США назвали ошибкой решение России поставить комплексы С-300 Сирии]
Как никогда согласен с США. Надо было поставлять С-500.
ionessi 25 сентября 2018 | 09:27
drgonish:
Не, эти не апробированы еще . С-400 в самый раз
dmitry17___17 25 сентября 2018 | 09:56
drgonish - олух, для С-500 шильдики не покрашены.
yralez 25 сентября 2018 | 08:59
Ошибка это хуже чем преступление.
И наказание должно быть жестче.
rom8883 25 сентября 2018 | 09:03
Российский Бук сбивает пассажирские. Российский с-200 сбивает своих.
Российский С-300 - ?
condor00 25 сентября 2018 | 09:16
rom8883: В этом же чудовищном списке автомат Калашникова.
Желающий быть обманутым - будет обманут. Собой же!
ghrew 25 сентября 2018 | 09:29
Конечно ошибкой вашей назовут пиндосы.
Ошибка в том смысле, что это никаких дивидендов не принесёт.
Лишь ещё раз уйнут как под Дэйр эз Зором