Участники сделки с Ираном решили создать специальный финансовый механизм для расчетов с Тегераном в обход санкций США.

Об этом говорится в совместном заявлении России, Великобритании, Франции, Германии и Китая. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини, в ближайшее время состоится еще одна встреча для обсуждения деталей.

На практике это будет означать, что европейские компании смогут торговать с Ираном, оставаясь открытыми для других партнеров.

Напомним, — весной этого года Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной сделке и о введении новых санкций в отношении этой страны.