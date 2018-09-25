Политик Алексей Навальный получил еще 20 суток административного ареста
Так решил Симоновский суд столицы, рассмотревший дело о призывах к несогласованной акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября.
Навального признали виновным в публикации анонса акции, а также твита и видеоролика.
Политика задержали минувшим утром на выходе из спецприемника, где он отбывал 30 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.
Комментарии2
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putin2018 25 сентября 2018 | 08:39
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
olenenok_zed 25 сентября 2018 | 08:40
Преступное следствие
Преступные суды
Преступная власть
Вынесли преступный приговор