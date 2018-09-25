Суды смогут прекращать дела о лайках и репостах в интернете на стадии расследования
Такие пояснения дал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на юридическом форуме во Владивостоке. По его словам, необходимо делать все, чтобы не нагружать судебную систему, не направлять в суд дела, в которых нет состава преступления.
Лебедев напомнил, что число дел по репостам в последнее время значительно увеличилось. Из-за этого Верховный суд был вынужден представить свои разъяснения.
Комментарии2
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mamiluk 25 сентября 2018 | 08:27
По его словам, необходимо делать все, чтобы не нагружать судебную систему, не направлять в суд дела...
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Будут сразу везти в кутузку...минуя суды...
yralez 25 сентября 2018 | 08:29
Надоели ему.......сказал бы просто.
Идите вы на...... Садили и будем садить еще больше.