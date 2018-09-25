Суды смогут прекращать дела о лайках и репостах в интернете на стадии расследования

Такие пояснения дал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на юридическом форуме во Владивостоке. По его словам, необходимо делать все, чтобы не нагружать судебную систему, не направлять в суд дела, в которых нет состава преступления.

Лебедев напомнил, что число дел по репостам в последнее время значительно увеличилось. Из-за этого Верховный суд был вынужден представить свои разъяснения.