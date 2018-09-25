В Кремле, по некоторым данным, недовольны ЛДПР и КПРФ, кандидаты которых успешно выступили на региональных выборах
Как сообщил Ведомостям источник в администрации президента, по сути, эти партии стали внесистемной оппозицией, и теперь могут разделить его судьбу.
В частности, недовольство вызвало поведение представителя либерал-демократов Сергея Фургала, который сначала обещал не вести избирательную кампанию, согласился стать вице-губернатором в Хабаровском крае, а затем дезавуировал свое заявление.
Комментарии10
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ivanov356 25 сентября 2018 | 08:20
"...Если кто-то кое где у нас порой..."
В кремле, по некоторым данным, недовольны...
tv_victim 25 сентября 2018 | 08:22
А как в Кремле вообще представляют себе выборы?
lenin3 25 сентября 2018 | 08:29
tv_victim: Фургал"дезавуировл"свое обещание?Ну-у,он поступает,как Путин:тот тоже дезавуировал свое обещание не повышать пенсионный возраст.
Нечего на зеркало пенять,коли рожа крива...
luger_max_otto 25 сентября 2018 | 08:33
Про то еще Салтыков- Щедрин писал:
"- А пришли мы к твоей княжеской светлости вот что объявить: много мы промеж себя убивств чинили, много друг дружке разорений и наругательств делали, а все правды у нас нет. Иди и володей нами!
- А у кого, спрошу вас, вы допрежь сего из князей, братьев моих, с поклоном были?
- А были мы у одного князя глупого, да у другого князя глупого ж - и те володеть нами не похотели!
- Ладно. Володеть вами я желаю, - сказал князь"
viktorova 25 сентября 2018 | 08:25
Жирик поклонится путе пару раз, руку поцелует, его и простят...
prof57 25 сентября 2018 | 08:27
Внесистемной оппозицией стала ЕР, когда выступила против интересов народа и государства...
yralez 25 сентября 2018 | 08:27
Обманули оказанное высокое монаршее доверие.....на колени, падлы !
motaroller 25 сентября 2018 | 08:30
По моему про недовольство это чистая утка от Кремля... Цель - чтобы мы поверили в некое подобие демократии, борьбы, опозиционности ЛДПР/КПРФ. Все равно им кто губернатор, тот же Фургал сегодня в ЛДПР, завтра в ЕДРе ... Единственный промах - показали, что ЕДРо не всесильно, но и это могло быть осуществелено в плановом порядке...
beobachter 25 сентября 2018 | 08:34
Кремль прав. В цирке " российские выборы" подставные решили, что могут заменить артистов. Так можно весь ццирк развалить!!!
stalk25 25 сентября 2018 | 08:35
Ну и ну, Путин становится недовольным своими холопами... Или это просто вбросили слух в СМИ?