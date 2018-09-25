В Кремле, по некоторым данным, недовольны ЛДПР и  КПРФ, кандидаты которых успешно выступили на региональных выборах

Как сообщил Ведомостям источник в администрации президента, по сути, эти партии стали внесистемной оппозицией, и теперь могут разделить его судьбу.

В частности, недовольство вызвало поведение представителя либерал-демократов Сергея Фургала, который сначала обещал не вести избирательную кампанию, согласился стать вице-губернатором в Хабаровском крае, а затем дезавуировал свое заявление.