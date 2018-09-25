Z Архив новостей новости
5 10 6 1358
08:16, 25 сентября 2018

В Кремле, по некоторым данным, недовольны ЛДПР и  КПРФ, кандидаты которых успешно выступили на региональных выборах

Как сообщил Ведомостям источник в администрации президента, по сути, эти партии стали внесистемной оппозицией, и теперь могут разделить его судьбу.
В частности, недовольство вызвало поведение представителя либерал-демократов Сергея Фургала, который сначала обещал не  вести избирательную кампанию, согласился стать вице-губернатором в Хабаровском крае, а  затем дезавуировал свое заявление.

Комментарии

10

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

ivanov356 25 сентября 2018 | 08:20

"...Если кто-то кое где у нас порой..."
В кремле, по некоторым данным, недовольны...

tv_victim 25 сентября 2018 | 08:22

А как в Кремле вообще представляют себе выборы?

lenin3 25 сентября 2018 | 08:29

tv_victim: Фургал"дезавуировл"свое обещание?Ну-у,он поступает,как Путин:тот тоже дезавуировал свое обещание не повышать пенсионный возраст.
Нечего на зеркало пенять,коли рожа крива...

luger_max_otto 25 сентября 2018 | 08:33

Про то еще Салтыков- Щедрин писал:
"- А пришли мы к твоей княжеской светлости вот что объявить: много мы промеж себя убивств чинили, много друг дружке разорений и наругательств делали, а все правды у нас нет. Иди и володей нами!
- А у кого, спрошу вас, вы допрежь сего из князей, братьев моих, с поклоном были?
- А были мы у одного князя глупого, да у другого князя глупого ж - и те володеть нами не похотели!
- Ладно. Володеть вами я желаю, - сказал князь"

viktorova 25 сентября 2018 | 08:25

Жирик поклонится путе пару раз, руку поцелует, его и простят...

prof57 25 сентября 2018 | 08:27

Внесистемной оппозицией стала ЕР, когда выступила против интересов народа и государства...

yralez 25 сентября 2018 | 08:27

Обманули оказанное высокое монаршее доверие.....на колени, падлы !

motaroller 25 сентября 2018 | 08:30

По моему про недовольство это чистая утка от Кремля... Цель - чтобы мы поверили в некое подобие демократии, борьбы, опозиционности ЛДПР/КПРФ. Все равно им кто губернатор, тот же Фургал сегодня в ЛДПР, завтра в ЕДРе ... Единственный промах - показали, что ЕДРо не всесильно, но и это могло быть осуществелено в плановом порядке...

beobachter 25 сентября 2018 | 08:34

Кремль прав. В цирке " российские выборы" подставные решили, что могут заменить артистов. Так можно весь ццирк развалить!!!

stalk25 25 сентября 2018 | 08:35

Ну и ну, Путин становится недовольным своими холопами... Или это просто вбросили слух в СМИ?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 21656 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Как Зюганов снова протест слил В конце недели мы услышим не только про «убедительную» победу Тарасенко. Но, не исключено, и про поздравительную телеграмму депутата Ищенко своему бывшему сопернику…

5 135 6 70797 18.09
Kприморье, выборы, фальсификации, путин, зюганов, кпрф, события
Блоги

Константин Эггерт: Сирийские горе-"союзники" сбили русский самолёт модели «Запорожец» Виноваты в этом сверхзвуковые F-16 ВВС Израиля, которые «прикрывались» российским самолётом, летящим со скоростью телеги…

5 786 6 209703 18.09
Kсирия, рф, израиль, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 73 6 6972 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Будни большой торговой войны Китайские власти реально в сложном положении. Не вступать в  торговую войну, пойдя на уступки — это серьёзные потери. Не только  потеря лица, но и смена парадигмы развития…

5 66 6 35362 18.09
Kсша, китай, экономика, конфликты, мнения
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Мои выводы по итогам выборов Идея бойкота выборов — неправильная в нынешней ситуации. Наше участие заставляет систему ошибаться и сливать свой ресурс. Бойкот выборов нужен будет тогда, когда за ним последует взятие власти…

5 61 6 16438 18.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Игорь Николаев экономист

«За» повышение пенсионного возраста тоже есть Что у нас здесь сегодня происходит? Что показывает важнейший индикатор состояния экономики – курс национальной валюты? – То-то и оно, все уже не очень хорошо, а будет совсем плохо…

5 153 6 106992 18.09
Kпенсии, финансы, власть, общество, чиновники, мнения
Блоги

МБХ медиа

Министерство фейков Разоблачаем «экспертизу» Минобороны видеороликов с «Буком» на Донбассе…

5 81 6 48789 18.09
Kминобороны, расследования, украина, рф, катастрофы, донбасс, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 64 6 7931 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 107 6 15910 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Александр Кобринский «Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 5 созыва (фракция «Яблоко»)»

Россия как жертва войны Сирии и Израиля. Сирия не признает само существование Израиля, не принимает граждан с израильскими паспортами, запрещает своим гражданам поездки в Израиль…

5 52 6 13245 18.09
Kизраиль, сирия, политика, военные, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 423 6 60424 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 59 6 8413 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Интервью В круге СВЕТА

Дмитрий Орешкин Леонид Григорьев гости: Дмитрий Орешкин, Леонид Григорьев

Россия-Украина: вражда навек? Теперь для Украины расширяется дорога на Запад и в НАТО, ну а нам остается только их поливать через забор…

5 71 6 15825 18.09
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kрф, украина, видео
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8796 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 96 6 15544 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

КПРФ и ЛДПР могут наказать после успехов их кандидатов на региональных выборах Они нарушили правила политической игры и теперь могут разделить судьбу внесистемной оппозиции, сказал источник близкий к администрации президента…

5 16 6 13923
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 70 6 182311 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 33 6 13643 23.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 180 6 281776 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Чувство подозрения вызвала какая-то очень бурая реакция Кремля на убийство Захарченко. Путин выступил мгновенно, чуть ли ни со слезой на глазах…

5 91 6 150983 20.09
8читать ;смотреть
Kдонецк, охлобыстин, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7290040
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3672369

Сегодня в эфире