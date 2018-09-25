Президент КНДР Ким Чен Ын снова написал письмо Дональду Трампу
Послание было передано американскому лидеру через главу Южной Кореи Мун Чжэ Ина, сообщает агентство Киодо. О чём говорится в послании не уточняется.
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Послание было передано американскому лидеру через главу Южной Кореи Мун Чжэ Ина, сообщает агентство Киодо. О чём говорится в послании не уточняется.
Комментарии4
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kara 25 сентября 2018 | 08:11
дорогой дедушка Трамп, скоро зима, а у меня нет теплого пальтишки, валенок, шапченки и варежек....
stopkran1969 25 сентября 2018 | 08:15
Мальчик сдал диктант по английскому?
mamiluk 25 сентября 2018 | 08:25
"На деревню ...дедушке Трампу"...интересно: конверт сам заклеивал?
vilingrad 25 сентября 2018 | 08:26
Голубем или почтой России?