«ВКонтакте» раскрыла следствию всю личную переписку своего пользователя, которого судят за политический анекдот
До сих пор о случаях ограничения тайны переписки в уголовных делах за публикации в соцсети, известно не было.
Все сообщения, которые Эдуард Никитин когда-либо отправлял во «ВКонтакте», оказались в распоряжении следователя, сообщает «Новая газета Санкт-Петербург». Издание отмечает, что запрос на получение полного доступа к переписке обвиняемого был обоснован необходимостью проверки информации, полученной в ходе предварительного следствия. Этого оказалось достаточно — суд согласился, что в деле о политическом анекдоте «для установления истины должны быть приняты все исчерпывающие меры» и дал добро. А служба безопасности «ВКонтакте» переписку предоставила.
Напомню, что Эдуарда Никитина судят за разжигание межнациональной розни против русских и россиян. Одним из поводов для уголовного дела стал анекдот, где герой усомнился в честности и легитимности российских выборов. Заседания по этому делу проходят в закрытом режиме. Обвинение просит назначить ему лечение в психиатрической больнице.
Большинство уголовных дел за экстремизм в интернете возбуждают за посты во «ВКонтакте». Администрацию соцсети не раз упрекали за сотрудничество с центром «Э». При этом руководство «ВКонтакте» считает преследование людей за лайки и репосты недопустимым.
Комментарии6
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yralez 25 сентября 2018 | 08:18
Усмановский сайт такой же провокатор, как затесавшийся в Новом величии.
compare 25 сентября 2018 | 08:21
как мало надо для "щастия": всего-то,никак не касаться этих "отвалов"-"вк" и "одноглазники"...
nikkel 25 сентября 2018 | 08:27
compare: иди на цензуриремый шлак -фэйсглюк...
rash 25 сентября 2018 | 08:25
Вот и начались психушки за анекдоты, точнее - вернулись.
sasass 25 сентября 2018 | 08:29
Ежевщина наступает на российский народ...
andy66 25 сентября 2018 | 08:33
В Контакте для этого и создавалась с самого начала - для того, чтобы предоставлять данные кому нужно