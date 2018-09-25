«ВКонтакте» раскрыла следствию всю личную переписку своего пользователя, которого судят за политический анекдот

До сих пор о случаях ограничения тайны переписки в уголовных делах за публикации в соцсети, известно не было.

Все сообщения, которые Эдуард Никитин когда-либо отправлял во «ВКонтакте», оказались в распоряжении следователя, сообщает «Новая газета Санкт-Петербург». Издание отмечает, что запрос на получение полного доступа к переписке обвиняемого был обоснован необходимостью проверки информации, полученной в ходе предварительного следствия. Этого оказалось достаточно — суд согласился, что в деле о политическом анекдоте «для установления истины должны быть приняты все исчерпывающие меры» и дал добро. А служба безопасности «ВКонтакте» переписку предоставила.

Напомню, что Эдуарда Никитина судят за разжигание межнациональной розни против русских и россиян. Одним из поводов для уголовного дела стал анекдот, где герой усомнился в честности и легитимности российских выборов. Заседания по этому делу проходят в закрытом режиме. Обвинение просит назначить ему лечение в психиатрической больнице.

Большинство уголовных дел за экстремизм в интернете возбуждают за посты во «ВКонтакте». Администрацию соцсети не раз упрекали за сотрудничество с центром «Э». При этом руководство «ВКонтакте» считает преследование людей за лайки и репосты недопустимым.