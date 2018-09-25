В Москве неизвестные подбросили под дверь квартиры депутата района Измайлово свиную голову с воткнутым в неё ножом

В Москве неизвестные подбросили под дверь квартиры муниципального депутата района Измайлово свиную голову с воткнутым в неё ножом. Об этом сама Надежда Загордан сообщила в Фэйсбуке. По её словам, такую же голову подкинули под дверь квартиры, где живут её родственники. Загордан связала это с расследованиями, которыми она занимается.

Депутат рассказала, что летом уже обращалась в правоохранительные органы после того, как неизвестные разбили стекло её автомобиля и залили машину кислотой. По словам Загордан, уголовного дела до сих пор нет.