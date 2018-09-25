В Москве неизвестные подбросили под дверь квартиры депутата района Измайлово свиную голову с воткнутым в неё ножом
В Москве неизвестные подбросили под дверь квартиры муниципального депутата района Измайлово свиную голову с воткнутым в неё ножом. Об этом сама Надежда Загордан сообщила в Фэйсбуке. По её словам, такую же голову подкинули под дверь квартиры, где живут её родственники. Загордан связала это с расследованиями, которыми она занимается.
Депутат рассказала, что летом уже обращалась в правоохранительные органы после того, как неизвестные разбили стекло её автомобиля и залили машину кислотой. По словам Загордан, уголовного дела до сих пор нет.
Комментарии6
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tvitov66 25 сентября 2018 | 08:08
Пути стабильности неисповедимы ...
pravdatut 25 сентября 2018 | 08:11
Чем ещё заниматься трём миллионам силовиков?
yralez 25 сентября 2018 | 08:16
Что еще ждать от свиней ?
compare 25 сентября 2018 | 08:16
очень картинно...а тушку,сожрали,скрепоносцы? скоро начнут исполнять индейский танец войны,под окнами неугодных..то-то,будет что посмотреть скучающим обывателям..
sasass 25 сентября 2018 | 08:33
Свиные головы , видимо , санкционные - вот с таким образом уничтожаются кондиционные пищевые продукты...)))
alex_melnikov Алексей Мельников 25 сентября 2018 | 08:43
Лихие путинские годы ...