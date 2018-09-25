Политик Алексей Навальный после месячного ареста получил ещё 20 суток
Решение накануне вечером вынес Симоновский суд Москвы. Навальный назвал новое административное дело сфабрикованным и не исключил, что его могут превратить в уголовное.
В совещательной комнате судья Елена Армяшина провела почти три часа. А затем вынесла решение тихим голосом, каким вела заседание. Армяшина признала Алексея Навального виновным в публикации в интернете анонсов митинга, организованных сторонниками политика 9 сентября в Москве и других городах. В столице люди, которые пришли на Пушкинскую площадь, провели шествие в сторону Кремля. И в ходе столкновений с силовиками нанесли вред их имуществу и нескольким правоохранителям, говорится в материалах дела. Заседание проходило без адвокатов. Много времени на их поиск Навальному не дали. Судья Симоновского суда отклонила все ходатайства политика. Она отказалась даже вызвать свидетелей, которые были в зале. Навальный настаивал: все доказательства в административном деле сфальсифицированы, но Армяшина не усмотрела противоречий. Политик не исключил, что теперь на очереди уголовное дело.
Навальный
Судья признала политика организатором акции, несмотря на то, что он в день её проведения находился под стражей. До задержания прошлым утром Навальный провёл в спецприёмнике 30 суток за январское мероприятие «Забастовка избирателей». За этот год политик в сумме провёл под арестом почти 3 месяца.
Единственный осуждённый по статье за неоднократное нарушение правил организации или проведения митинга активист Ильдар Дадин. В 2015м году он получил три года колонии.
Комментарии15
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venq 25 сентября 2018 | 08:03
власть объявила нам свой очередной протест. теперь - 20-ти суточный.
зы. и, видимо, она так будет продолжать протестовать раз за разом - пока мы её вновь не полюбим.
зы.зы. см. новостная лента RT от 24 сентября 2018, 23:22 (ссылка на РИА Новости-Происшествия).
:D
chapter_2 25 сентября 2018 | 08:19
venq: А.Навальный обязательно даст ассиметричный ответ врагам свободы и демократии.
parasuk_ 25 сентября 2018 | 08:22
chapter_2: Удвоит поборы с хомячков. Типа: что значит денег нет? Сережки золотые у мамы есть? Где лежат знаешь?
kim858 25 сентября 2018 | 08:05
Золотов зассал. Пытается по дольше держать , чтоб хайп немного спал.
ivanov356 25 сентября 2018 | 08:14
kim858: Его заклинило, время надо прийти в себя. Он думал круто выступил, а нет,судя по реакции в стране.
parasuk_ 25 сентября 2018 | 08:10
Прекрасная новость, жулика и вора навального вернули домой, к любящим сокамерникам и внимательным надзирателям :)
real74 25 сентября 2018 | 08:21
Золотов в этой ситуации выглядит клоуном, вызвал на дуэль арестанта и ведь он не мог знать, что ему не продлят срок, все они с одной руки кормятся.
georg580 25 сентября 2018 | 08:21
...Сиди, Алексей, сиди...
j_partizan 25 сентября 2018 | 08:21
Поединок между руководителем Воргвардии и Навальным состоялся. Первым нанесла удар судебная система.
В воровском государстве вор - морда неприкосновенная.
mamiluk 25 сентября 2018 | 08:23
Политик Алексей Навальный после месячного ареста получил ещё 20 суток..
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Этот "бонус" видимо,лично от Золотова,который к Лёхе не равнодушен.
unprejudiced 25 сентября 2018 | 08:23
Думаю персонажу пора сушить сухари, совсем скоро уже третья судимость будет. Будет уркой на котором клейма ставить негде
sasass 25 сентября 2018 | 08:25
Навальный виноват, что власть потерпела поражение на последних губернаторских выборах...- вот и винтит его до срыва резьбы...
w49 25 сентября 2018 | 08:28
_Навальный после месячного ареста получил ещё 20 суток_
Это пипец!
Дальше уже некуда...
rico777 25 сентября 2018 | 08:31
«Украл, выпил в тюрьму! Вот это романтика!»
olenenok_zed 25 сентября 2018 | 08:35
Оленята Навальнята должны не в интернете сидеть и писать какая власть. "ай ай ай плохая",
а должны выходить и митинговать против откровенного произвола.
ибо Навального преступники, захватившие власть, просто так не отпустят.