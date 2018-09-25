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08:01, 25 сентября 2018

Политик Алексей Навальный после месячного ареста получил ещё 20 суток

Решение накануне вечером вынес Симоновский суд Москвы. Навальный назвал новое административное дело сфабрикованным и не исключил, что его могут превратить в уголовное.

В совещательной комнате судья Елена Армяшина провела почти три часа. А затем вынесла решение тихим голосом, каким вела заседание. Армяшина признала Алексея Навального виновным в публикации в интернете анонсов митинга, организованных сторонниками политика 9 сентября в Москве и других городах. В столице люди, которые пришли на Пушкинскую площадь, провели шествие в сторону Кремля. И в ходе столкновений с силовиками нанесли вред их имуществу и нескольким правоохранителям, говорится в материалах дела. Заседание проходило без адвокатов. Много времени на их поиск Навальному не дали. Судья Симоновского суда отклонила все ходатайства политика. Она отказалась даже вызвать свидетелей, которые были в зале. Навальный настаивал: все доказательства в административном деле сфальсифицированы, но Армяшина не усмотрела противоречий. Политик не исключил, что теперь на очереди уголовное дело.
Навальный
Судья признала политика организатором акции, несмотря на то, что он в день её проведения находился под стражей. До задержания прошлым утром Навальный провёл в спецприёмнике 30 суток за январское мероприятие «Забастовка избирателей». За этот год политик в сумме провёл под арестом почти 3 месяца.

Единственный осуждённый по статье за неоднократное нарушение правил организации или проведения митинга активист Ильдар Дадин. В 2015м году он получил три года колонии.

Комментарии

15

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venq 25 сентября 2018 | 08:03

власть объявила нам свой очередной протест. теперь - 20-ти суточный.
зы. и, видимо, она так будет продолжать протестовать раз за разом - пока мы её вновь не полюбим.
зы.зы. см. новостная лента RT от 24 сентября 2018, 23:22 (ссылка на РИА Новости-Происшествия).
:D

chapter_2 25 сентября 2018 | 08:19

venq: А.Навальный обязательно даст ассиметричный ответ врагам свободы и демократии.

parasuk_ 25 сентября 2018 | 08:22

chapter_2: Удвоит поборы с хомячков. Типа: что значит денег нет? Сережки золотые у мамы есть? Где лежат знаешь?

kim858 25 сентября 2018 | 08:05

Золотов зассал. Пытается по дольше держать , чтоб хайп немного спал.

ivanov356 25 сентября 2018 | 08:14

kim858: Его заклинило, время надо прийти в себя. Он думал круто выступил, а нет,судя по реакции в стране.

parasuk_ 25 сентября 2018 | 08:10

Прекрасная новость, жулика и вора навального вернули домой, к любящим сокамерникам и внимательным надзирателям :)

real74 25 сентября 2018 | 08:21

Золотов в этой ситуации выглядит клоуном, вызвал на дуэль арестанта и ведь он не мог знать, что ему не продлят срок, все они с одной руки кормятся.

georg580 25 сентября 2018 | 08:21

...Сиди, Алексей, сиди...

j_partizan 25 сентября 2018 | 08:21

Поединок между руководителем Воргвардии и Навальным состоялся. Первым нанесла удар судебная система.
В воровском государстве вор - морда неприкосновенная.

mamiluk 25 сентября 2018 | 08:23

Политик Алексей Навальный после месячного ареста получил ещё 20 суток..
___________________
Этот "бонус" видимо,лично от Золотова,который к Лёхе не равнодушен.

unprejudiced 25 сентября 2018 | 08:23

Думаю персонажу пора сушить сухари, совсем скоро уже третья судимость будет. Будет уркой на котором клейма ставить негде

sasass 25 сентября 2018 | 08:25

Навальный виноват, что власть потерпела поражение на последних губернаторских выборах...- вот и винтит его до срыва резьбы...

w49 25 сентября 2018 | 08:28

_Навальный после месячного ареста получил ещё 20 суток_

Это пипец!
Дальше уже некуда...

rico777 25 сентября 2018 | 08:31

«Украл, выпил в тюрьму! Вот это романтика!»

olenenok_zed 25 сентября 2018 | 08:35

Оленята Навальнята должны не в интернете сидеть и писать какая власть. "ай ай ай плохая",
а должны выходить и митинговать против откровенного произвола.
ибо Навального преступники, захватившие власть, просто так не отпустят.

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