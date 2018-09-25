Политик Алексей Навальный после месячного ареста получил ещё 20 суток..

Решение накануне вечером вынес Симоновский суд Москвы. Навальный назвал новое административное дело сфабрикованным и не исключил, что его могут превратить в уголовное.

В совещательной комнате судья Елена Армяшина провела почти три часа. А затем вынесла решение тихим голосом, каким вела заседание. Армяшина признала Алексея Навального виновным в публикации в интернете анонсов митинга, организованных сторонниками политика 9 сентября в Москве и других городах. В столице люди, которые пришли на Пушкинскую площадь, провели шествие в сторону Кремля. И в ходе столкновений с силовиками нанесли вред их имуществу и нескольким правоохранителям, говорится в материалах дела. Заседание проходило без адвокатов. Много времени на их поиск Навальному не дали. Судья Симоновского суда отклонила все ходатайства политика. Она отказалась даже вызвать свидетелей, которые были в зале. Навальный настаивал: все доказательства в административном деле сфальсифицированы, но Армяшина не усмотрела противоречий. Политик не исключил, что теперь на очереди уголовное дело.

Навальный

Судья признала политика организатором акции, несмотря на то, что он в день её проведения находился под стражей. До задержания прошлым утром Навальный провёл в спецприёмнике 30 суток за январское мероприятие «Забастовка избирателей». За этот год политик в сумме провёл под арестом почти 3 месяца.

Единственный осуждённый по статье за неоднократное нарушение правил организации или проведения митинга активист Ильдар Дадин. В 2015м году он получил три года колонии.