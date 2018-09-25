Тверской суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ареста предполагаемому организатору контрабанды кокаина из Аргентины
Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста предполагаемому организатору контрабанды кокаина из Аргентины в Россию. Андрей Ковальчук находится в изоляторе «Матросская тишина». Как говорит защита, он считает себя жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб.
12 чемоданов, в которых находилось почти 400 килограммов наркотиков, нашли на территории российского посольства в Аргентине почти два год назад. Об этом стало известно в начале нынешнего года. В рамках дела были задержаны шесть человек.
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alxab 25 сентября 2018 | 07:57
– Доллары в вентиляции, – задумчиво сказал первый и спросил Никанора Ивановича мягко и вежливо: – Ваш пакетик?
– Нет! – ответил Никанор Иванович страшным голосом, – подбросили враги!
(c)