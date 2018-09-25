КПРФ и ЛДПР могут наказать после успехов их кандидатов на региональных выборах
Они нарушили правила политической игры, по сути стали внесистемной оппозицией и теперь могут разделить её судьбу, — сказал газете «Ведомости» собеседник, близкий к администрации президента. Одной из ответных мер может стать отказ КПРФ и ЛДПР в помощи при прохождении муниципального фильтра на будущих выборах.
Недовольство, в частности, вызвало поведение представителя ЛДПР Сергея Фургала, – сначала он обещал не вести избирательную капанию, согласился стать вице-губернатором, а затем выиграл выборы главы Хабаровского края. Кандидаты от ЛДПР также победил на выборах во Владимирской области. Успех представителя КПРФ в первом туре привёл к тому, что действующий глава Хакасии заранее оказался участвовать во втором, в Приморском крае, где конкурировали представители «Единой России» и КПРФ отменили результаты голосования.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 07:51
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
venmud 25 сентября 2018 | 08:04
sofia___maltceva: Рузинский, ау! Это - новый вид платной рекламы, торчащей на сайте не один день ?
uralruss 25 сентября 2018 | 08:21
sofia___maltceva: Чтоб были мной довольны фраера
Воткну в пи.дищу три пера.
astet 25 сентября 2018 | 07:53
А вот это правильно!
Пускай эти политические проститутки
вкушают принятые ими законы
вместе с тем же Навальным!
oleg_andreevich 25 сентября 2018 | 07:57
Говорим по-русски : избирательная капания, оказался участвовать. Я давно подозреваю, что сайт Эха редактируют на кнопочном телефоне с помощью Т9.
ivanov356 25 сентября 2018 | 08:05
Остался под вопросом вопрос. В течение следующего года эти неутомимые воры или окончательно страну загубят, или сами себя.
uralruss 25 сентября 2018 | 08:06
Перефразируя подонка Жириновского: подонок выезжает на подонке и подонком погоняет.
vitaliyko 25 сентября 2018 | 08:12
в угол поставят? или мороженого лишат?
vilingrad 25 сентября 2018 | 08:32
Лишат квартирных, кормовых, подъемных, стременных...