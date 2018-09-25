Госдума сегодня рассмотрит вопрос об увеличении штрафов за выращивание конопли
В документе фигурируют и другие наркотические растения. С предложением выступил парламент Кабардино-Балкарии. Авторы документа отмечают, что в республике, как и в некоторых других регионах, благоприятные условия для выращивания. Штрафы для тех, кто на своём участке вовремя не уничтожил дикорастущую коноплю, предлагают увеличить более чем вдвое – до 4 тысяч для граждан и до 100 тысяч для юридических лиц, сообщает агентство ТАСС.
Комментарии7
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slash80 25 сентября 2018 | 07:42
Самая главная проблема государства.
putalex 25 сентября 2018 | 07:44
Феерично ......
Это их с кокса торкнуло ....
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 07:52
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
xrmosom 25 сентября 2018 | 07:53
идиоты.
mikluho_m 25 сентября 2018 | 07:55
Пора уже начинать отстреливать этих тварей.
Всё что умеют - только запрещать и карать.
Терпение народа не безгранично.
utax 25 сентября 2018 | 07:58
Мракобесы
serj14 25 сентября 2018 | 08:09
Охренеть, какое совпадение.
А у нас в Канаде с 17 октября 2018г происходит полное легализация марихуаны.