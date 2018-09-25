Губернатор Сахалина предложил «Газпрому» и «Роснефти» построить НПЗ в регионе
По словам Олега Кожемяко, местные власти готовы предоставить налоговые преференции, помочь с решением кадровых вопросов и с обеспечением работников жильём, сообщает агентство ТАСС.
Комментарии2
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sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 07:52
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
sasass 25 сентября 2018 | 08:37
Пора кончать вороват и начинать строить , ибо пипец наступает в стране...