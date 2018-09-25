Вконтакте передала следователям личную переписку Эдуарда Никитина, обвиняемого в экстремизме за публикацию анекдота
Соцсеть Вконтакте передала следователям личную переписку Эдуарда Никитина, обвиняемого в экстремизме за публикацию анекдота. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на материалы дела. Издание отмечает, что это первый публичный случай, когда фигурант дела заявил о чтении следователями его переписки. В пресс-службе Вконтакте подтвердили сайту TJournal, что передали данные следователям. При этом представители соцсети подчеркнули, что сделали это по решению суда. Эдуарду Никитину из-за анекдота про выборы вменяют разжигание межнациональной розни. Следователи просят направить его на лечение в психдиспансер.
Комментарии8
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rihard 25 сентября 2018 | 07:37
Не понимаю, почему после всех дел, люди до сих пор в ВК? Ждать когда поведут как баранов на бойню?
stichirichi 25 сентября 2018 | 08:28
rihard: 80% даже не знают, что могут сесть за лайк или репост, остальные 20% идьоты?
otets_zvezdonyi 25 сентября 2018 | 07:39
пригожин чуть не подавился чёрной икрой от смеха, прочитав эту новость
sarbus 25 сентября 2018 | 07:45
Сталин жыфф!!!
serjo1977 25 сентября 2018 | 07:48
Гибель страны, где за анекдот отправляют в психушку, - это лишь вопрос времени.
tvitov66 25 сентября 2018 | 07:54
serjo1977: дружище, уверяю вас что это еще не дно - глубины маразма, глупости, дебилизма и деменции бесконечны ...
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 07:52
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
beobachter 25 сентября 2018 | 08:11
Ежовщина уже вернулась во всей своей красе?