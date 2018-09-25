Симоновский суд Москвы арестовал Алексея Навального на 20 суток
Это произошло в день освобождения политика из спецприёмника. На этот раз оппозиционера обвинили в нарушении правил проведения публичного мероприятия, которое повлекло причинение вреда здоровью и имуществу. Новый арест связан с акциями 9 сентября против пенсионной реформы, лично Навальный в них не участвовал, в это время он отбывал 30 суток за нарушение правил проведения январского митинга.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tvitov66 25 сентября 2018 | 07:51
Наверное надеяться за эти 20 суток окончательно принять повышение пенсионного возраста ... дескать проскочат без большой шумихи
alxab 25 сентября 2018 | 07:54
Вот так идиотская власть и делает Манделу из разоблачателя уточек.
tvitov66 25 сентября 2018 | 08:06
alxab: власть идиотская ровно на столько, на сколько ей это позволяет народ - значит пипл пока в целом все устраивает и разница между телевизионной картинкой и состоянием кошельков, хоть и заметна, но не сильно раздражает. Значит будем подождать - главное не мешать этой власти - она идет по правильным рельсам ... в АдЪ
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 07:53
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
mikluho_m 25 сентября 2018 | 07:53
sofia___maltceva: тут чё модераторов нет - заткните уже эту блядину кто-нибудь!
uralruss 25 сентября 2018 | 08:17
sofia___maltceva: Чтоб были все довольны фраера
Я разведу в пи.де лишь три пера
rosta 25 сентября 2018 | 08:02
Это просто оХфицер-слесарь испугался, что Лёха примет вызов.
uralruss 25 сентября 2018 | 08:02
Да... Это действительно, набирающая обороты, агония. Дальше - питерские бакланы бегают с гаечными кличами и крутят гайки. однако эти гайки сами по себе срывает то там то тут по всей России. И как следствие предательство Пукинских идеалов. Все эти Силуановы, Кудрины, Чубайсы, а может и Медведевы расскажут о том, как они ради демократии подрывали режим изнутри. А посути они - дерьмократы в том самом сортире.
tvitov66 25 сентября 2018 | 08:32
uralruss: не переживайте, там еще достаточно хорошей и качественной резьбы, не даром грузин Джугашвили не однократно поднимал тосты за терпение русского народа и отправлял в ГУЛАГ миллион за миллионом ... и они шли безропотно, хотя запросто могли толпой снести ту шайку, захватившую власть