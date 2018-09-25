Мосгорсуд сегодня проверит законность ареста генерала Дрыманова

Экс-руководителя московского главка СК обвиняют в получении взяток.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Александра Дрыманова до 16 декабря, но защита оспорила это решение. Окончательный вердикт по этому вопросу вынесет Мосгорсуд, заседание запланировано на 10:20 утра, передаёт ТАСС.

По версии следствия, Дрыманов вместе с сообщниками — высокопоставленными офицерами СК Денисом Никандровым и Алексеем Крамаренко — входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс-руководитель управления собственной безопасности СК Михаил Максименко. Они получили взятку в размере миллиона долларов за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова, который был помощником «вора в законе» Шакро Молодого.

В апреле Максименко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 165 млн рублей, в июле его бывший заместитель Александр Ламонов получил 5 годам колонии со штрафом в размере 32 млн рублей. Никандров был приговорен к 5,5 года колонии без штрафа.