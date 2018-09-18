Кандидат на пост губернатора Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко намерен в случае своей победы на выборах сотрудничать со всеми политическими силами и искать компромиссы. Об этом Ищенко сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы»

Ищенко напомнил, что в следующем году выборы губернаторов пройдут еще в 16 регионах.