Руководство «Единой России» подведет итоги прошедших региональных выборов

В воскресенье два губернатора от партии власти потеряли свои места.

Результаты, которые партия Дмитрия Медведева получила 9 сентября, сложно назвать выдающимися. С одной стороны, единороссы сохранили контроль над законодательными собраниями, в которых переизбирался состав, а их общий уровень поддержки хоть и не дотягивает до президентского, но вместе с одномандатниками достигает 60 процентов, сообщает ТАСС.

С другой стороны, выборы в четырех регионах обернулись для «Единой России» катастрофой. Победить сразу действующие руководители не смогли. В Приморье второй тур, в который вышел коммунист Андрей Ищенко, прошел с серьезными нарушениями, перевыборы пройдут через несколько месяцев. В Хабаровском крае губернаторское кресло занял представитель ЛДПР Сергей Фургал, а во Владимирской области, его однопартиец Владимир Сипягин. В Хакассии действующий глава снял свою кандидатуру накануне второго тура. Выборы там состоятся в октябре.

Сделать выводы из результатов вторых туров пообещали ранее в Кремле. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для администрации главное, что выборы были честными и конкурентными.