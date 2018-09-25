Алексей Навальный снова арестован, на этот раз на 20 суток

Решение вынесла судья Симоновского суда Москвы Елена Армяшина. Политика задержали вчера утром, как только закончился срок его ареста, назначенного за акцию «забастовка избирателей», организованную в январе. Новое административное дело связано с митингами 9 сентября против пенсионной реформы. Оппозиционера признали виновным в нарушениях правил проведения митинга, которые повлекли причинение вреда здоровью или имуществу. Представляя свою позицию, Навальный сказал, что новое дело сфабриковали, чтобы в дальнейшем возбудить уголовное производство по статье о неоднократных нарушениях на массовых мероприятиях.

Навальный просил о вызове в суд адвокатов, ходатайствовал о переносе заседания на среду, чтобы ознакомиться с материалами нового дела, добивался вызова в суд свидетелей, эти ходатайства были отклонены. Тогда политик заявил судье отвод. Елена Армяшина в этом также отказала.