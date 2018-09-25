Лидеры России и Израиля обсудили поставки в Сирию комплексов ПВО С-300
Во время телефонного разговора Владимир Путин пояснил Беньямину Нетаньяху, что снабжение Дамаска вооружением является в том числе ответом на действия еврейского государства.
Решение о поставках Сирии зенитных комплексов С-300 «адекватно сложившейся ситуации», подчеркнул Владимир Путин во время переговоров со своим израильским коллегой. Оно направлено на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, находящихся в Сирии, заявил президент. По его словам, Москва исходит из того, что именно действия ВВС Израиля неделю назад стали основной причиной крушения российского самолета Ил-20. Между тем, в США считают большой ошибкой планы России по поставке Дамаску С-300. По словам советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона, это приведет к «значительной эскалации» напряженности в регионе. Он призвал Москву пересмотреть этот шаг. Ранее стало известно, что Россия приняла решение о поставках С-300 армии Башара Асада после того, как Москва возложила на Израиль ответственность за гибель Ил-20 от огня сирийского комплекса ПВО.
В результате крушения российского самолета погибли 15 человек. Израильская сторона утверждает, что ответственность за трагедию несут военные сирийской армии.
Поставки ракет с-300 Сирии – это недружественный шаг в отношении Израиля и шаг к осложнению обстановки в регионе, — сказал в эфире Евроньюс бывший посол Израиля в России Цви Маген.
Комментарии4
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rodom_neotkuda 25 сентября 2018 | 07:07
сначало решили сами в наглую полетать - турки сбили.. ибо нефиг над чужими территорриями
потом заслали авиакрейсер - умудрились сами 2 самолета утопить
затем дали дикарям зенитку - опять собственный самолет в дрова
и постоянно кто-то у них виновать
теперь нужно старик хотабыча на ковре самолете с рогаткой запустить.. пусть охраняет мирное небо над преисподней
tag188 25 сентября 2018 | 07:08
Что-то много шума и внимания в государственных СМИ вокруг этого сбитого Ила и тишина по поводу грядущего голосования по пенсионной реформе в Думе.
Если власти так хотят отвлечь внимание, то они просчитались. Сегодня утром ходил в поликлинику, пока стоял в очередях, НИКТО даже не вспомнил ни про Ил, ни про Израиль, ни про Сирию с Асадом. Поднятие пенсионного возраста люди обсуждают, а ваши сирийские авантюры даже не вспоминают. От слова СОВСЕМ.
michael_c 25 сентября 2018 | 07:10
Проблема в том , что после формальной передачи комплексов сирийцам , там на самом деле могут остаться россияне .
Уничтожение С-300 Израилем опять приведёт к истерии нагромождению лжи со стороны России ...
ansh 25 сентября 2018 | 07:11
Теперь что, будут сбивать не только старенькие Илы, но Сушки и МИГи?