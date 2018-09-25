Глава Комсомольска-на-Амуре подал заявление об отставке и ушёл в отпуск. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. На прошлой неделе после критики со стороны действующего губернатора Вячеслава Шпорта Андрей Климов сказал, что покинет свой пост. После того, как Шпорт проиграл выборы, избранный глава региона Сергей Фургал заявил, что Климов может остаться, если жители города об этом попросят. Планируется, что городская дума рассмотрит заявление градоначальника в середине октября, передаёт агентство ТАСС.