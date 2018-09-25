Глава Комсомольска-на-Амуре подал заявление об отставке и ушёл в отпуск.
Глава Комсомольска-на-Амуре подал заявление об отставке и ушёл в отпуск. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. На прошлой неделе после критики со стороны действующего губернатора Вячеслава Шпорта Андрей Климов сказал, что покинет свой пост. После того, как Шпорт проиграл выборы, избранный глава региона Сергей Фургал заявил, что Климов может остаться, если жители города об этом попросят. Планируется, что городская дума рассмотрит заявление градоначальника в середине октября, передаёт агентство ТАСС.
Комментарии2
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sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 06:48
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
condor00 25 сентября 2018 | 07:02
С точки зрения здравого смысла очень правильный поступок.