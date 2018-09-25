Мосгорсуд сегодня проверит законность продления ареста экс-главе столичного СК Александру Дрыманову
Его обвиняют в коррупции. Защита генерала настаивает на смягчении меры пресечения. В начале сентября Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ продлил Дрыманову срок ареста до 16 декабря.
Комментарии1
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sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 06:43
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