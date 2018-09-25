В Саратове следователи начали проверку после пожара в многоэтажном доме, где погиб один и пострадали шесть человек
Об этом сообщает агентство ТАСС. Двое пострадавших в тяжёлом состоянии. По словам спасателей, горела трёхкомнатная квартира, в помещении при этом был запах химии. Причины пожара пока неизвестны.
Комментарии1
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sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 06:43
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